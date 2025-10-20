Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ecuador sub 17 va a su segundo partido en el Mundial de Marruecos.
Ecuador sub 17 va a su segundo partido en el Mundial de Marruecos.Cortesía FEF

Ecuador vs. Noruega: ¿Dónde y a qué hora ver el partido del Mundial Femenino Sub 17?

Ecuador Sub-17 busca seguir con vida ante Noruega en el Mundial Femenino de Marruecos

El martes 21 de octubre no hay margen para el error. A las 14:00, en suelo marroquí, la selección femenina Sub-17 de Ecuador salta al campo con una misión sin plan B: ganarle a Noruega o hacer maletas. El Mundial no perdona distracciones, y este duelo define si la Tricolor sigue soñando o se despide demasiado pronto.

RELACIONADAS

Las dos llegan con el orgullo herido. Ecuador cayó 3-0 ante Estados Unidos y Noruega fue aplastada 5-0 por China. Golpes duros que ahora deben convertirse en combustible. Son dos equipos que buscan respuestas y un poco de fe. El partido va por la señal de Teleamazonas, DSports y DGO

Mary Guerra, delantera de nombre profético —guerra de apellido y de espíritu—, no duda un segundo cuando le preguntan cómo llega el grupo:

Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo.
Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo.Cortesía FEF

¿Dónde ver el partido de Ecuador?

Independiente del Valle busca histórico tricampeonato en Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita

Leer más

“Pensamos en Noruega y creo que todas estamos preparadas. Dependemos de nosotras mismas, de hacer el trabajo que venimos haciendo”., dijo Guerra. 

RELACIONADAS

Para Guerra el miedo no entra en el camerino. Lo que sí abunda es la convicción. “Los profes nos dicen que disfrutemos, que la actitud no se negocia. Lo que ponemos en la cancha es corazón, entrega y ganas”, añade Mary, con la voz de quien sabe que la camiseta se defiende con garra, no con excusas.

Emily Delgado volante ofensiva de la selección de Ecuador.
Emily Delgado volante ofensiva de la selección de Ecuador sub 17.Cortesía FEF

La fe del entrenador Víctor Idrobo

Barcelona SC

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras Liga de Quito vs Barcelona SC

Leer más

Y su mensaje final es una declaración de fe: “La confianza está. Daremos lo mejor de nosotras. Sentimos el apoyo de nuestras familias, esa motivación es lo que nos empuja. Esperamos que la gente también nos acompañe”.

RELACIONADAS

Desde el banquillo, el técnico Víctor Idrobo mantiene la calma y el orgullo:

“No es fácil salir con un 0-3 en el primer tiempo y seguir luchando. Las chicas demostraron carácter. Sabemos que Noruega es fuerte, fue subcampeón en la UEFA, y ya las enfrentamos antes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro”.

El DT promete una versión más valiente de la Tri: “Queremos ser ofensivos, controlar el juego y proponer. Este proceso es a largo plazo, pero hoy queremos ganar. Por orgullo, por país, por ellas”.

Ecuador no juega solo un partido. Juega su sueño, su voz y su futuro. Marruecos será testigo de si el corazón alcanza para escribir una página más en la historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gestos y posturas que transmiten seguridad: guía para hombres y mujeres

  2. Lionel Messi máximo goleador de la MLS y candidato al MVP 2025

  3. Damián Díaz y su posible regreso a jugar en Ecuador en 2026: esto es lo que se sabe

  4. Impacto de la especulación en costo de vida en Guayaquil: una estadística alarmante

  5. Conoce la nueva ruta de transporte a la parroquia de Lloa, en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  3. Amenaza de bomba en el Mercado Central de Guayaquil

  4. Vías cerradas hoy por el Paro Nacional: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

  5. ¿Valió la pena el concierto de Cristian Castro? Un recuento del caos y la magia

Te recomendamos