Ecuador vs. Noruega: ¿Dónde y a qué hora ver el partido del Mundial Femenino Sub 17?

Ecuador Sub-17 busca seguir con vida ante Noruega en el Mundial Femenino de Marruecos

Ecuador sub 17 va a su segundo partido en el Mundial de Marruecos.

El martes 21 de octubre no hay margen para el error. A las 14:00, en suelo marroquí, la selección femenina Sub-17 de Ecuador salta al campo con una misión sin plan B: ganarle a Noruega o hacer maletas. El Mundial no perdona distracciones, y este duelo define si la Tricolor sigue soñando o se despide demasiado pronto.

Las dos llegan con el orgullo herido. Ecuador cayó 3-0 ante Estados Unidos y Noruega fue aplastada 5-0 por China. Golpes duros que ahora deben convertirse en combustible. Son dos equipos que buscan respuestas y un poco de fe. El partido va por la señal de Teleamazonas, DSports y DGO

Mary Guerra, delantera de nombre profético —guerra de apellido y de espíritu—, no duda un segundo cuando le preguntan cómo llega el grupo:

Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo. Cortesía FEF

¿Dónde ver el partido de Ecuador?

Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita Leer más

“Pensamos en Noruega y creo que todas estamos preparadas. Dependemos de nosotras mismas, de hacer el trabajo que venimos haciendo”., dijo Guerra.

RELACIONADAS Independiente del Valle y Liga de Quito enfocados en Copa Sudamericana y Libertadores

Para Guerra el miedo no entra en el camerino. Lo que sí abunda es la convicción. “Los profes nos dicen que disfrutemos, que la actitud no se negocia. Lo que ponemos en la cancha es corazón, entrega y ganas”, añade Mary, con la voz de quien sabe que la camiseta se defiende con garra, no con excusas.

Emily Delgado volante ofensiva de la selección de Ecuador sub 17. Cortesía FEF

La fe del entrenador Víctor Idrobo

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras Liga de Quito vs Barcelona SC Leer más

Y su mensaje final es una declaración de fe: “La confianza está. Daremos lo mejor de nosotras. Sentimos el apoyo de nuestras familias, esa motivación es lo que nos empuja. Esperamos que la gente también nos acompañe”.

RELACIONADAS Independiente del Valle ya sabe cuándo recibirá el título de LigaPro 2025

Desde el banquillo, el técnico Víctor Idrobo mantiene la calma y el orgullo:

“No es fácil salir con un 0-3 en el primer tiempo y seguir luchando. Las chicas demostraron carácter. Sabemos que Noruega es fuerte, fue subcampeón en la UEFA, y ya las enfrentamos antes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro”.

El DT promete una versión más valiente de la Tri: “Queremos ser ofensivos, controlar el juego y proponer. Este proceso es a largo plazo, pero hoy queremos ganar. Por orgullo, por país, por ellas”.

Ecuador no juega solo un partido. Juega su sueño, su voz y su futuro. Marruecos será testigo de si el corazón alcanza para escribir una página más en la historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!