Lionel Messi máximo goleador de la MLS y candidato al MVP 2025

Messi reafirma su dominio en la MLS y encabeza las estadísticas del torneo en goleo y asistencias

El argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, fue elegido mejor jugador de la última jornada de la MLS, tras un impresionante desempeño en la victoria a domicilio 2-5 ante el Nashville SC. El delantero argentino no solo anotó tres goles, sino que también repartió una asistencia clave, consolidando su influencia en el campeonato estadounidense.

Con su triplete ante Nashville, Messi aseguró el título de máximo goleador de la MLS y se llevó el codiciado Botín de Oro. La temporada regular terminó con números sobresalientes: 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, cifras que lo destacan como uno de los jugadores más determinantes de la liga.

Candidato al premio MVP de la MLS

Lionel Messi es la figura indiscutible del Inter Miami. Archivo

Estos registros también posicionan a Messi como uno de los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular, un galardón que ya conquistó el año pasado. Su rendimiento constante y decisivo refuerza su estatus como líder indiscutible del Inter Miami y referente en la liga estadounidense.

Inter Miami busca avanzar en los playoffs

El Inter Miami finalizó tercero en la Conferencia Este y se enfrentará nuevamente al Nashville, que terminó sexto, en los playoffs de la MLS. La serie será al mejor de tres partidos, con el primer encuentro programado para este viernes en Miami, donde Messi será clave para las aspiraciones del equipo.

Messi, protagonista indiscutible de la MLS 2025

Con su triplete y la influencia en los resultados de su equipo, Lionel Messi reafirma su dominio en la MLS 2025, consolidándose como una de las figuras más mediáticas y efectivas de la liga estadounidense. Su rendimiento no solo entusiasma a los fanáticos del Inter Miami, sino que también eleva el prestigio internacional del fútbol en Estados Unidos.

