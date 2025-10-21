¿Un Mundial en Bolivia?: Infantino promete llevar la Copa del Mundo al altiplano

Gianni Infantino estuvo en Bolivia y prometió llevar el Mundial a ese país, aunque no especificó cuándo, ni en que categoría

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió el 20 de octubre a la celebración del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) junto a otras figuras importantes del fútbol sudamericano, como Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.

En el evento realizado por la FBF, Gianni Infantino tuvo espacio para dar un pequeño discurso, en el que con palabras alentadoras, prometió llevar algún mundial a ese país.

"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", dijo el mandatario del máximo organismo del fútbol mundial.

Un evento lleno de halagos y de promesas

Rodrigo Paz (i) y Gianni Infantino (d), el presidente de Bolivia y el de la FIFA, respectivamente. Cortesía

Infantino también mencionó que hablará con el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, para incentivar mucho más el deporte en el país, además de la creación de infraestructuras para mejor desarrollo del deporte dentro de Bolivia.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, también hizo una promesa dirigida a las tierras bolivianas.

“Quiero ratificar en nombre de la Conmebol que haremos la final única de la Copa Sudamericana en el año 2027” ratificó Domínguez.

Esta declaración surge a raíz de la no realización de la final de la Copa Sudamericana que se tenía prevista este año en Santa Cruz, Bolivia. Las obras en el estadio Tahuichio Aguilera sufrieron retrasos, lo cual puso en riesgo la celebración de la final sudamericana el 22 de noviembre.

Ahora, el partido definitorio por la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Asunción, y podría tener presencia ecuatoriana, ya que Independiente del Valle podría llegar a la final si supera al Atl. Mineiro de Brasil.

