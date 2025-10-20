Mundial de Karate: Ecuador acudirá con cuatro deportistas a Egipto

Lili Alvarado, Jacqueline Factos, César Vallejo y José Acevedo en el equipo de elite para el torneo del 24 al 30 de noviembre

José Acevedo (d) junto a su entrenador Dionicio Gustavo, en el Clasificatorio de París.

Ecuador estará presente por segunda ocasión en un Mundial Senior de Karate con 4 deportistas clasificados, bajo la conducción técnica del sensei Dionicio Gustavo.

En el torneo, a disputarse del 24 al 30 de noviembre, en El Cairo, Egipto, acudirán Lili Alvarado (-50 kg), Jacqueline Factos (-61 kg), César Vallejo (+84 kg), atletas que lograron su clasificación en el Panamericano Senior de Monterrey, mientras que José Acevedo (-84Kg) logró el último boleto en el clasificatorio realizado en París del 17 al 19 de octubre.

Múltiple campeón nacional e internacional, Acevedo obtuvo el cupo tras imponerse con autoridad en el Campeonato Clasificatorio realizado en París, Francia.

Según se pudo conocer, Acevedo se preparó intensamente en Quito y participó en un campo de entrenamiento en República Dominicana junto a la selección nacional.

De acuerdo con el Clasificatorio final, en el grupo eliminatorio, Acevedo venció al representante de Letonia, luego al de Finlandia, y en el combate decisivo superó al chipriota Demetris Demetriades, asegurando el primer lugar de su pool y el boleto mundialista.

La Federación Ecuatoriana de Karate publicó en sus redes sociales que previo a la participación de Ecuador en El Cairo, el equipo tricolor tiene previsto hacer una base de entrenamientos en Atenas, Grecia, del 8 al 23 de noviembre.

