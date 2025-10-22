AILL Lucha Libre celebra 10 años de combates, pasión y grandes leyendas

AILL Lucha Libre, la marca guayaquileña que ha apostado por revivir y profesionalizar el espectáculo de combate en Ecuador, celebra su décimo aniversario con un evento que promete combinar nostalgia, espectáculo y nuevas generaciones sobre el ring. Bajo el nombre ‘Ajuste de Cuentas’, la función tendrá lugar el sábado 25 de octubre de 2025 desde las 17:30 en el Coliseo River Oeste (esquina 11va y Huancavilca), y la entrada será gratuita.

La historia de AILL no es sólo la de un grupo de luchadores: es la de una iniciativa que buscó transformar una práctica con raíces en los años 60 en una propuesta sostenible y orientada al público contemporáneo. Israel Bedón y Christian Narea fueron los impulsores de la idea. Tras una pausa considerable en la actividad, apostaron por un modelo comercial que permitiera ofrecer funciones regulares y dar continuidad a la escena local.

Desde sus inicios en 2015, AILL ha recorrido distintos escenarios de Guayaquil y sus alrededores. Su primera sede fue el Centro de Eventos Deportivos de Sauces; con el tiempo organizó funciones en espacios como el Teatro José De la Cuadra (Plaza Colón), el Centro de Convenciones de Guayaquil y la Estación de Ferrocarriles de Durán. Desde 2021, el Coliseo River Oeste se ha establecido como su casa principal, consolidando un punto de encuentro para aficionados y familias que buscan entretenimiento en vivo.

¿Puede una marca local recuperar una tradición nacional y convertirla en espectáculo profesional?

La respuesta que propone AILL está sobre el cuadrilátero: combinar el oficio de luchadores con recursos comerciales que permitan continuidad. Para su décimo aniversario, la programación busca equilibrar la exhibición de destreza con enfrentamientos de alta tensión, incluyendo una lucha por el título máximo de la organización en un formato extremo.

El cartel del día incluye tres combates centrales que intentan atraer tanto a seguidores de larga data como a nuevos públicos. Entre los enfrentamientos destacados figuran:

Triple Amenaza: Dragón Latino vs Maiky Johnson vs Razor Xtreme.

Lucha Generacional: Electrus vs Ryder.

Campeonato Mundial Peso Pesado de AILL – No Holds Barred Match: Mason Maverick (campeón) vs Jeffrey Blaze.

Ese formato propone variedad: desde la triple amenaza, que obliga a estrategias impredecibles, hasta una pelea sin restricciones que promete intensidad y recursos dramáticos para el público. Además, el choque generacional entre nombres emergentes y figuras consolidadas añade un componente narrativo, clave para mantener el interés más allá de la técnica.

