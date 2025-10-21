Expreso
Ecuador Juegos Bolivarianos 2025
Deportistas, dirigentes del COE y representantes de Carls Jr tras la firma de la alianza.Gerardo Menoscal / Expreso

Ecuador en Juegos Bolivarianos, a superar la marca de 44 medallas

El Comité Olímpico Ecuatoriano anunció un nuevo auspiciante y dio detalles del primer evento del ciclo olímpico

Cuando falta casi un mes para el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, a disputarse del 22 de noviembre al 7 de diciembre, en Ayacucho y Lima, Perú, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) dio detalles de sus aspiraciones para cita multideportiva que abrirá oficialmente el ciclo olímpico que culminará en los Los Ángeles 2025.

Encabezados por Jorge Delgado Panchana, titular del COE, la institución anunció este martes 21 de octubre una nueva alianza estratégica con una cadena de hamburguesas con la que prevén financiar el presupuesto que sigue siendo un tema 'álgido'.

"Pese a todas las dificultades estamos de pie y seguiremos de pie", dijo Delgado, quien estuvo acompañado por el primer vicepresidente Jefferson Pérez Quezada, así como con una veintena de deportistas más.

Sobre la cantidad de atletas que acudirán a la cita, Delgado precisó que el número exacto se anunciará dentro de 8 días, lo que sí aseguró es que la proyección de medallas es superar los 44 metales que Ecuador ha registrado históricamente en el primer evento del ciclo olímpico.

Al ser Lima y Ayacucho la sede de los Bolivarianos, Delgado reveló que pese a los problemas políticos en ese país en las últimas semanas, el lugar de competencias fue confirmado, aunque la inauguración que iba a ser en el estadio Nacional de Lima, se cambió a otro más alejado del palacio de gobierno. "Queremos seguir haciendo historia. Ya nos acostumbramos a ser protagonistas", dijo Delgado.

Patricio Iturralde, vocero de Carls Jr, empresa que entra como auspiciante del Team Ecuador, destacó que el objetivo de la empresa es respaldar el desarrollo deportivo del país: “Queremos apoyar e impulsar el deporte. Como marca joven creemos en los jóvenes y buscamos crear un vínculo entre los ecuatorianos y sus atletas olímpicos.”

Al cierre del evento, los deportistas se trasladaron en chiva desde la sede del COE hasta el local de Carls Jr., ubicado en la Av. Francisco de Orellana, en Guayaquil, donde compartieron en un ambiente distendido. Allí disfrutaron de una actividad con música y la degustación de productos de la cadena, concluyendo así la presentación oficial del nuevo auspiciante del Team Ecuador.

