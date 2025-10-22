Expreso
La Tuka Ordóñez es el grito de gol de Cuenca Jr.
Roberto 'La Tuka' Ordoñez es la figura del Cuenca Jrs. que sorprende en Copa EcuadorCortesía

Cuenca Juniors a semifinales de Copa Ecuador, tras vencer a 9 de Octubre

El equipo del Ascenso afianza su condición de sorpresa del torneo y avanza a semifinales, donde enfrentará a la U. Católica

Los 'Gallos' de Cuenca hicieron historia este miércoles 22 de octubre y se convirtieron en el primer equipo de Segunda Categoría en llegar a semifinales de Copa Ecuador. El modesto club azuayo apenas tiene 2 años de existencia y ya tiene 2 títulos zonales del Ascenso y unas semifinales de Copa Ecuador en su primera participación.

De por sí, Cuenca Juniors ya había hecho bulla eliminando a Barcelona en la primera fase. Ahora, los cuencanos volvieron a eliminar a un equipo de una categoría superior en el certamen, esta vez la victima fue 9 de Octubre, un equipo de larga historia en la A del fútbol ecuatoriano, pero que actualmente juega la serie B de Ecuador.

El primer tiempo ya presagiaba la victoria

Cuenca Juniors Copa Ecuador 2025
La plantilla semifinalista del Cuenca Juniors en la Copa Ecuador 2025.@copaecuador

Este miércoles 22 de octubre saltaba a la cancha Cuenca Juniors, que buscaba hacer historia en el torneo, y 9 de Octubre, que quería sacarse la amargura de no haber ascendido a LigaPro esta temporada. 

Los 'Gallos' empezaron concentrados y seguros en salida, encontrando en las bandas la explosividad del nigeriano Asagidigbi. El africano puso un pase filtrado para Edwin Zambrano, que pateó de media distancia hacia el primer palo del portero de 9 de Octubre y anotó el primer gol del encuentro a los veintidós minutos.

Los azuayos insistieron e insistieron, hasta que una jugada fortuita en el área de los guayaquileños, el arbitro pitó penal y les daba la posibilidad de ampliar el marcador e ir poniendo su nombre a esas semifinales de Copa Ecuador.

Roberto 'La Tuka' Ordoñez, la estrella y figura del equipo, se paró frente a la esférica y ante Obregón, dio una pequeña carrera y disparó. El tiro fue atajado por el portero del cuadro guayaquileño, pero el balón rebotó, y como si de por arte de magia se tratara, entró al arco y puso el 2-0 de los Gallos al final del primer tiempo.

Los cuencanos ya se sentían ganadores del encuentro, la ilusión estaba en el aire, pero Arroyo puso el descuento para 9 de Octubre luego de una gran jugada. El gol fue anotado a los 56' del partido, pero no serviría para mucho, ya que el marcador no cambió y Cuenca Juniors se convirtió en el segundo semifinalista del torneo.

