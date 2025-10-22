Cuenca Juniors a semifinales de Copa Ecuador, tras vencer a 9 de Octubre
El equipo del Ascenso afianza su condición de sorpresa del torneo y avanza a semifinales, donde enfrentará a la U. Católica
Los 'Gallos' de Cuenca hicieron historia este miércoles 22 de octubre y se convirtieron en el primer equipo de Segunda Categoría en llegar a semifinales de Copa Ecuador. El modesto club azuayo apenas tiene 2 años de existencia y ya tiene 2 títulos zonales del Ascenso y unas semifinales de Copa Ecuador en su primera participación.
De por sí, Cuenca Juniors ya había hecho bulla eliminando a Barcelona en la primera fase. Ahora, los cuencanos volvieron a eliminar a un equipo de una categoría superior en el certamen, esta vez la victima fue 9 de Octubre, un equipo de larga historia en la A del fútbol ecuatoriano, pero que actualmente juega la serie B de Ecuador.
El primer tiempo ya presagiaba la victoria
Este miércoles 22 de octubre saltaba a la cancha Cuenca Juniors, que buscaba hacer historia en el torneo, y 9 de Octubre, que quería sacarse la amargura de no haber ascendido a LigaPro esta temporada.
Te puede interesar: Goleada del Arsenal: Piero Hincapié regresó a los Gunners
Los 'Gallos' empezaron concentrados y seguros en salida, encontrando en las bandas la explosividad del nigeriano Asagidigbi. El africano puso un pase filtrado para Edwin Zambrano, que pateó de media distancia hacia el primer palo del portero de 9 de Octubre y anotó el primer gol del encuentro a los veintidós minutos.
El gol de Edwin Zambrano para @CuencaJrs que le da la ventaja sobre @9deOctubre. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/JzkmgJa1fi— Copa Ecuador (@CopaEcuador) October 22, 2025
Goleada del Arsenal: Piero Hincapié regresó a los GunnersLeer más
Los azuayos insistieron e insistieron, hasta que una jugada fortuita en el área de los guayaquileños, el arbitro pitó penal y les daba la posibilidad de ampliar el marcador e ir poniendo su nombre a esas semifinales de Copa Ecuador.
Roberto 'La Tuka' Ordoñez, la estrella y figura del equipo, se paró frente a la esférica y ante Obregón, dio una pequeña carrera y disparó. El tiro fue atajado por el portero del cuadro guayaquileño, pero el balón rebotó, y como si de por arte de magia se tratara, entró al arco y puso el 2-0 de los Gallos al final del primer tiempo.
La TUKA para el segundo gol de @CuencaJrs🆚 @9deOctubrefc#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/R2LajMMTaj— Copa Ecuador (@CopaEcuador) October 22, 2025
Los cuencanos ya se sentían ganadores del encuentro, la ilusión estaba en el aire, pero Arroyo puso el descuento para 9 de Octubre luego de una gran jugada. El gol fue anotado a los 56' del partido, pero no serviría para mucho, ya que el marcador no cambió y Cuenca Juniors se convirtió en el segundo semifinalista del torneo.
Así fue el descuento de @9deOctubrefc ante @CuencaJrs#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/vx1gJkcMtU— Copa Ecuador (@CopaEcuador) October 22, 2025
Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!