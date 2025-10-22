Ecuador Sub-17 femenina celebra histórica victoria y busca los octavos ante China

Mary Guerra (10) la volante ofensiva de Ecuador en el Mundial sub 17 que provocó el primer gol.

Noruega llegaba al Mundial sub 17 de Marruecos con el cartel de subcampeona de Europa, con fútbol físico, técnica pulida y un aire de potencia imposible de detener. Pero Ecuador, con coraje, garra y fútbol de alma, escribió una de esas historias que se quedan en la memoria: le ganó 2-0 y dio un golpe de autoridad que ya tiene eco en todo el continente.

El primer tanto fue una jugada tejida por Mary Guerra, la número 10, el cerebro de la Tri, que obligó al error de Ebba Niss, quien terminó marcando en su propio arco a los 28 minutos. Luego, a los 74, Maite Zambrano cerró la victoria con un zurdazo de fe y talento.

Maite Zambrano hizo el segundo gol de Ecuador ante Noruega. Cortesía FEF

Ecuador sigue con vida y este jueves, a las 08:00, se jugará la clasificación a los octavos de final ante China. Ambos equipos tienen seis puntos: la Tri con gol diferencia de -1 y las asiáticas con +2.

La felicidad de Idrobo

Víctor Idrobo vivió la victoria como si fuera una final. El quiteño sabe lo que significa estar en un Mundial sub 17: en 2024 fue asistente técnico de Eduardo Moscoso, y ahora dirige con su sello, con una Tri que juega, presiona y se entrega

“Noruega es el vicecampeón de Europa y venía con muchos triunfos seguidos. Confío muchísimo en ellas, sabía que íbamos a estar a la altura. Estamos felices. Pero lo que pasó ya se queda ahí. Ahora toda la cabeza y el corazón en el partido con China”, afirmó con emoción.

íctor Idrobo entrenador de la selección femenina de Ecuador sub 17. Cortesía

En el camerino, Idrobo fue más humano que técnico: “Les dije que disfruten estos momentos, porque son pocos en el fútbol. Somos la primera selección femenina en ganarle a un equipo europeo en un torneo oficial. Eso es histórico, pero lo más importante es que seguimos vivas, seguimos soñando”.

El reto ante China

Recordó los últimos minutos como una mezcla de tensión y orgullo: “No veíamos la hora de que se acabe, aunque controlábamos el juego. Tuvimos muchas situaciones de gol. Sabíamos cómo iba a atacarnos el rival, y las chicas mostraron jerarquía y madurez”.

Sobre el duelo decisivo ante China, fue claro: “Ellas tienen tradición, disciplina y un método de entrenamiento fuerte, pero nosotras tenemos algo que no se compra: el corazón ecuatoriano. Este grupo tiene talento, pero también el alma para pelear hasta el último segundo. Vamos a estar a la altura”.

