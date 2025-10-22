Chelsea vs Ajax hoy EN VIVO: Moisés Caicedo en la Champions, siga el minuto a minuto

EN VIVO: Chelsea vs Ajax: el desafío europeo de Moisés Caicedo en la Champions

El ecuatoriano Moisés Caicedo se prepara para otro examen de jerarquía en la Champions League. Desde las 14:00 (hora de Ecuador), del 22 de octubre, el mediocampista del Chelsea comandará el eje del equipo inglés frente al Ajax de Ámsterdam, en un duelo con historia, intensidad y muchos recuerdos.

No es un partido cualquiera: será el número 200 del Chelsea en la Champions, mientras que el conjunto neerlandés celebrará su encuentro 250 en el torneo continental.

El estadio Stamford Bridge volverá a ser testigo del despliegue físico y técnico del jugador ecuatoriano, que vive un momento de consolidación en Inglaterra. Sus quites, coberturas y pases verticales son hoy el termómetro del mediocampo londinense.

Alineaciones del Chelsea vs Ajax

Caicedo llega motivado, tras la sólida victoria 3-0 frente al Nottingham Forest en la Premier, donde su rendimiento fue elogiado por la prensa británica.

El rival, sin embargo, no atraviesa su mejor hora. El Ajax, cinco veces campeón de Europa, acumula cinco derrotas consecutivas en competencias internacionales y no ha logrado anotar en esta temporada europea. Desde la salida de Erik ten Hag en 2022, Ajax no encuentran la brújula.

En el Chelsea, Enzo Fernández podría reaparecer tras perderse el duelo de fin de semana, según confirmó el técnico Enzo Maresca. La dupla con Caicedo es clave para el equilibrio táctico del conjunto “Blue”, que busca mantener su racha invicta en casa: 16 triunfos y solo una derrota en los últimos 24 partidos europeos en Londres.

Con el corazón tricolor en la cancha y millones de ecuatorianos atentos, Moisés Caicedo buscará una nueva actuación estelar en la élite del fútbol mundial.