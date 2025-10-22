Pódcast El Jueguito | “Eliminaciones de la Tricolor", las más dolorosas derrotas

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO clasificaron las tres caídas más tristes del equipo nacional.

El seleccionado ecuatoriano Moisés Caicedo (c) llora la eliminación en el Mundial de Catar 2022 ante Senegal

El undécimo capítulo de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, dio el miércoles 22 de octubre paso a recordar las eliminaciones de la Tricolor como las más dolorosas derrotas en la historia de la selección nacional.

Los panelistas: Steffano Dueñas, Daniel Navas, junto con el invitado especial, el relator Eduardo Giler, clasificaron las tres caídas más tristes del equipo nacional en Mundiales y Eliminatorias.

El programa empezó analizando los pasados partidos amistosos del equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece. Dueñas y Giler coincidieron en que fueron un fracaso los dos empates conseguidos por la Tri ante Estados Unidos y México, mientras que Navas la calificó de buena.

Entrando en el tema del pódcast, los panelistas dieron sus argumentos. “El primero creo que sería la eliminación ante Senegal en el Mundial de 2022, porque no permitió a una importante generación igualar lo que hizo la selección en Alemania 2006, de clasificar a octavos”, apuntó Dueñas.

La eliminación en la Copa del Mundo de Catar causó un profundo dolor a Navas, tanto que “estuve a punto de regresarme en medio del Mundial y lloré tanto que no quería saber nada de quedarme”.

Mientras que la eliminación en la segunda ronda del Mundial germano ocupó la segunda casilla de las derrotas más dolorosas de la selección nacional. “Llegué a odiar a (David) Beckham (autor del tanto de la victoria 1-0 de Inglaterra sobre Ecuador), que antes era mi ídolo", afirmó Dueñas.

Finalmente, Giler recordó la derrota tricolor ante Uruguay en Quito por la penúltima fecha de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Esta derrota produjo que el equipo dirigido en ese entonces por Sixto Vizuete quede fuera de la cita y sea clasificada por los panelistas como la tercera derrota más dolorosa.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO

