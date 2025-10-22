Barcelona SC responde a especulaciones: Rescalvo sigue al mando de los toreros

Ismael Rescalvo con gestos de molestias en la zona técnica de Barcelona SC.

El martes 21 de octubre fue un día agitado en el entorno de Barcelona SC. Desde temprano, las redes sociales se llenaron de mensajes que daban por hecho la salida de Ismael Rescalvo del club. Incluso se mencionaba que el técnico español y la dirigencia habían llegado a un acuerdo para su desvinculación.

Sin embargo, un día después, el propio club decidió enviar un mensaje claro y contundente: Rescalvo sigue al frente del equipo. Para demostrarlo, el cuerpo técnico abrió por media hora el entrenamiento del miércoles, en una acción poco habitual pero necesaria para frenar los rumores.

Ismael Rescalvo considera que su equipo ha mejorado futbolísticamente. Miguel Canales Leon

Un entrenamiento para que todos veam

Durante esa sesión, Rescalvo dirigió con su habitual energía y compromiso. El plantel realizó trabajos táctico–técnicos enfocados en la posesión de balón y la intensidad, bajo la mirada atenta de la prensa en el Monumental. El entrenamiento concluyó con una práctica de fútbol en la que se probaron diferentes variantes y esquemas para el próximo partido.

De esta manera, Barcelona y su entrenador enviaron un mensaje de estabilidad y compromiso de cara al futuro. Rescalvo, cuyo contrato se extiende hasta 2026, continúa liderando un proyecto que busca consolidarse en la LigaPro.

El Ídolo volverá a la acción este sábado, a las 16:30, frente a Libertad en el estadio Monumental. Más allá del resultado, será una oportunidad para confirmar que, dentro del vestuario, las cosas están más claras de lo que se dice afuera.

