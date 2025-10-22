Expreso
Bad Bunny Super Bowl
Bud Bunny, amante de los deportes, se mantiene para el espectáculo del 8 de febrero del 2026.Archivo

El Super Bowl 2026 con Bad Bunny en el entretiempo es confirmado

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) dice que va porque va

Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró este miércoles 22 de octubre que la elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX fue una decisión meditada para crear unidad.

"Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. La decisión fue cuidadosamente meditada. Creo que será un momento emocionante y de unidad; eso es lo que intentamos lograr", aseguró Goodell en la reunión anual de propietarios de otoño de la NFL.

En septiembre pasado la liga anunció al cantante puertorriqueño como el elegido para amenizar el medio tiempo del partido por el título de la NFL, decisión que fue criticada incluso por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", dijo Trump el 7 de octubre pasado.

Ante la fuerte influencia latina que tiene el interprete de éxitos como 'Lo Que Le Pasó a Hawaii', que critica la gentrificación y desplazamiento cultural, y 'Una Velita', canción de esperanza ante los desastres naturales ocurridos en Puerto Rico en 2017, Kristi Noem, directora de Seguridad Nacional, dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaría presente en el Super Bowl.

A pesar de las críticas, Goodell confió en que la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, será un éxito.

"Estamos seguros de que será un gran espectáculo porque que él entiende la plataforma en la que se encuentra. Es un proceso muy bien pensado. No creo que alguna vez hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas", puntualizó el comisionado.

