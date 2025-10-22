NBA: Thunder inició con la ley del campeón y Warriors amargaron a los Lakers

La temporada 2025-2026 de la NBA abrió oficialmente sus competencias con dos victorias que dejan ver lo que será el año

Los Warriors vencieron a los Lakers en el inicio de la temporada de la NBA.

Inició oficialmente la temporada NBA 2025-2026 con victorias importantes para Thunder y Warriors. Primero los Oklahoma City Thunder impusieron en el día inaugural ley del campeón y, tras recibir sus anillos por el título conquistado el pasado junio, remontaron doce puntos de desventaja ante los Houston Rockets para triunfar por 125-124 en el Paycom Center de Oklahoma City tras pasar por una doble prórroga.

Por sexta vez en la historia, la NBA abrió el telón sobre la nueva temporada con un partido de dos prórrogas. En el momento de la necesidad, OKC se encomendó a Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, quien firmó 24 de sus 35 puntos entre el cuarto período y los dos tiempos extra.

Y es que en la noche en la que los Thunder subieron al techo del Paycom Center el estandarte de campeones NBA, 'SGA' conectó 12 de sus 26 tiros de campo, pese a un modesto 1 de 9 en triples, y llevó de la mano a OKC hacia el triunfo acompañado por los 28 de Chet Holmgren.

Kevin Durant debutó en los Houston Rockets con derrota ante los Oklahoma City Thunder. Cortesía

Lo hizo ante Kevin Durant, ex de los Thunder, quien debutó con la camiseta número 7 de los Rockets con 23 puntos y 9 rebotes. El doble campeón NBA cometió la falta decisiva con 2 segundos para el final de la segunda prórroga ante Gilgeous Alexander, cuyo 2 de 2 entregó la victoria a OKC.

Los Thunder, que no podían contar con Jalen Williams por un problema en una muñeca, se sobrepusieron a una noche estelar de Alperen Sengun, quien selló 39 puntos y 11 rebotes y vivió la noche más efectiva de su carrera desde el arco, con 5 triples.

El segundo partido de la noche

Stephen Curry siendo marcado por Luka Doncic en el partido de los Lakers ante los Warriors. Cortesía

Ya en el otro cotejo inaugural, los Golden State Warriors, al son del legendario Stephen Curry y con un brillante partido de Jimmy Butler, sometieron a Los Angeles Lakers, encabezados por Luka Doncic, a un amargo arranque por 119-109.

Doncic (43 puntos, 9 asistencias y 12 rebotes) afrontó su primer partido del curso con la camiseta del equipo más glamuroso de EE. UU. como máxima estrella, aunque prácticamente solo en las jugadas. Sintió la ausencia de su compañero LeBron James, quien se pierde el inicio de temporada por un problema de ciática.

Los Lakers cerraron la primera mitad cinco puntos por debajo de los Warriors, a pesar de las acciones de Doncic, que comenzó el duelo con su habitual fórmula ofensiva para anotar el mayor número posible de puntos y desestabilizar al rival.

Aunque solo sumó 10 puntos en los primeros minutos del partido, la estrella eslovena sirvió de trampolín para algunos de sus compañeros, encestando sus dos primeros triples de la temporada en un primer tiempo que ayudó a recortar distancias, pese a mantenerse casi todo momento por detrás del rival.

