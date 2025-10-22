Moisés Caicedo marca su debut goleador en Champions y ya vale 116 millones de dólares

El futbolista ecuatoriano hizo su primer gol en el torneo continental y su equipo humilló 5-1 al Ajax

Moises Caicedo del Chelsea en el festejo de su primer gol en la Champions.

Lo que le faltaba a Moisés Caicedo se hizo realidad en la noche mágica de Stamford Bridge. El miércoles 22 de octubre, el Chelsea aplastó al Ajax 5-1, y Niño Moi no solo fue protagonista, sino que dejó grabada su primera joya en la Champions League.

Corría el minuto 27 cuando, desde fuera del área, Caicedo soltó un disparo que hizo vibrar a cada rincón del estadio. El balón se coló en la red, desatando un rugido ensordecedor entre los aficionados.

Así fue el gol de Caicedo

🚨🇪🇨 ¡El primer gol de Moisés Caicedo en la UEFA Champions League!pic.twitter.com/GuPoY5TgkV — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 22, 2025

La millonada que cuesta

La celebración del ecuatoriano fue tan emotiva como su gol: de rodillas, con los brazos al cielo, mientras Stamford Bridge lo ovacionaba sin cesar. Ese instante quedó sellado como uno de los más memorables en su carrera y un motivo de orgullo para todo Ecuador.

El mediocampista no solo suma cuatro goles en la presente temporada de la Premier League, sino que también demuestra por qué su presencia en el Chelsea es invaluable.

El valor de Caicedo en el mercado futbolístico ha crecido de manera exponencial. Cuando fichó por Brighton a comienzos de 2021, su precio era de 6 millones de euros. Hoy, octubre de 2025, Transfermarkt lo sitúa en 100 millones de euros, es decir 116.135.000 de dolares, reflejando la madurez, el talento y la proyección de un jugador que se ha convertido en figura global.

Moises Caicedo y un gol que le marca la vida en la Champions. TOLGA AKMEN

Su gol ante Ajax es la evidencia de que cada inversión en el tricolor ha valido la pena, y que la historia de Moisés Caicedo apenas comienza a escribirse en la élite del fútbol europeo.

¿Y la goleada?

Caos en Stamford Bridge: el Chelsea goleó 5-1 al Ajax con tres penaltis, dos goles de rebote y una expulsión temprana de Taylor. Marc Guiu y Estevao rompieron récords de juventud en Champions, mientras Moisés Caicedo brilló con su gol.

El Ajax, colista absoluto, sufrió la evidencia del abismo europeo, y Heitinga ve su banquillo tambalear. Chelsea domina y prepara rotaciones, mostrando su fuerza ante un rival desbordado y sin respuestas.

