Real Madrid vs. FC Barcelona: hora y canal para ver en Ecuador el Clásico de España

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan este domingo por el liderato de LaLiga. Te contamos como verlo en vivo en Ecuador

Kylian Mbappé (i) es el goleador del Real Madrid y de LaLiga.

Este domingo 26 de octubre el fútbol mundial estará atento a una nueva edición del Clásico de España 2025, en el que el Real Madrid recibe al FC Barcelona, desde las 10:15 (hora de Ecuador), en el estadio Santiago Bernabéu, con el liderato de LaLiga 2025-2026 en juego.

Ambos equipos llegan motivados tras sus triunfos en Champions League, con el mismo objetivo: dar un golpe de autoridad ante su eterno rival y quedarse con el primer lugar del campeonato español en la décima fecha.

El Real Madrid es el actual puntero de LaLiga, con 24 puntos, dos más que el FC Barcelona. Bajo la dirección de Xabi Alonso, los merengues confían en su máxima figura, Kylian Mbappé, quien atraviesa su mejor momento goleador desde su llegada al club.

Sin embargo, los blancos tendrán ausencias importantes: David Alaba y Antony Rudiger están descartados, aunque podrían regresar Dean Huijsen, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Lamine Yamal será la principal carta de ataque del FC Barcelona. ARCHIVO / EXPRESO

Del lado del FC Barcelona, las bajas son más numerosas. No estarán disponibles los arqueros Marc-André ter Stegen, Joan García, el mediocampista Gavi, y los ofensivos Dani Olmo y Robert Lewandowski.

En cambio, podrían reaparecer en la nómina de convocados para el clásico el zaguero Andreas Christensen y el extremo Raphinha. El técnico Hansi Flick no estará en el banquillo por suspensión.

¿Cómo ver en Ecuador el Clásico español?

El Real Madrid vs. FC Barcelona por la décima fecha de LaLiga 2025-2026 será transmitido en vivo en Ecuador por el canal DSports y la plataforma DGO, ambas de la cadena DirecTV.

Información clave del Real Madrid vs. FC Barcelona

Fecha: Domingo 26 de octubre

Hora: 10:15 (Ecuador)

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmite: DSports (canales 610 y 1610) y DGO

