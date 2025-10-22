Liga de Quito vs. Palmeiras: la IA realizó su pronóstico de semifinal de Libertadores

Gemini, la inteligencia artificial de Google, analizó el duelo entre Liga de Quito y Palmeiras y adelantó su resultado

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, este jueves 23 de octubre, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Te puede interesar: El Nacional y un pequeño consuelo en medio de la crisis futbolística y financiera

Gemini, la inteligencia artificial de Google, realizó un análisis de lo que presagia podría suceder en el partido, examinando las fortalezas y debilidades de Liga de Quito y Palmeiras.

De Liga de Quito, la IA destaca que el club llega a esta instancia tras eliminar a Sao Paulo, un gigante brasileño, demostrando que su capacidad de competir en la élite sudamericana sigue intacta. El equipo dirigido por Tiago Nunes ha encontrado un equilibrio entre defensa sólida y ataque veloz, apoyado en jugadores como Michael Estrada y la precisión en el mediocampo.

Gemini apunta que el planteamiento albo será presionar para desgastar a su rival y buscar una ventaja temprana. La fortaleza en casa y la moral alta del plantel son factores que podrían inclinar la balanza a su favor.

Además, la altitud de 2.850 metros del estadio Rodrigo Paz será el principal aliado de Liga, junto con el apoyo de una hinchada que convierte a la Casa Blanca en una fortaleza.

Palmeiras, un rival invicto

Palmeiras no ha perdido en lo que va de la Copa Libertadores 2025. ARCHIVO / EXPRESO

No obstante, Palmeiras, tricampeón de la Copa Libertadores, llega a Quito con el rótulo de favorito. El equipo de Abel Ferreira se caracteriza por su solidez defensiva y eficacia ofensiva, elementos que lo hacen uno de los más temidos del continente.

Su esquema 4-2-3-1 prioriza la disciplina táctica y el control de los espacios. Con figuras como Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel López, los brasileños confían en obtener un resultado favorable incluso con un empate.

El pronóstico de Gemini

Tras un análisis profundo de las trayectorias, las fortalezas y las debilidades de ambos equipos, el presagio de la inteligencia artificial se inclina por un empate, 1-1, un resultado que dejaría la llave abierta y obligaría a una definición no apta para cardíacos en Brasil.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí