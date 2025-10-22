Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Liga de Quito vs. Palmeiras, Copa Libertadores 2025, resultado IA, Gemini, Inteligencia Artificial, pronóstico, LDU
Liga de Quito buscará mantener su fortaleza como local ante Palmeiras.ARCHIVO / EXPRESO

Liga de Quito vs. Palmeiras: la IA realizó su pronóstico de semifinal de Libertadores

Gemini, la inteligencia artificial de Google, analizó el duelo entre Liga de Quito y Palmeiras y adelantó su resultado

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, este jueves 23 de octubre, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Te puede interesar: El Nacional y un pequeño consuelo en medio de la crisis futbolística y financiera

Gemini, la inteligencia artificial de Google, realizó un análisis de lo que presagia podría suceder en el partido, examinando las fortalezas y debilidades de Liga de Quito y Palmeiras.

De Liga de Quito, la IA destaca que el club llega a esta instancia tras eliminar a Sao Paulo, un gigante brasileño, demostrando que su capacidad de competir en la élite sudamericana sigue intacta. El equipo dirigido por Tiago Nunes ha encontrado un equilibrio entre defensa sólida y ataque veloz, apoyado en jugadores como Michael Estrada y la precisión en el mediocampo.

Gemini apunta que el planteamiento albo será presionar para desgastar a su rival y buscar una ventaja temprana. La fortaleza en casa y la moral alta del plantel son factores que podrían inclinar la balanza a su favor.

RELACIONADAS

Además, la altitud de 2.850 metros del estadio Rodrigo Paz será el principal aliado de Liga, junto con el apoyo de una hinchada que convierte a la Casa Blanca en una fortaleza.

Palmeiras, un rival invicto

Palmeiras
Palmeiras no ha perdido en lo que va de la Copa Libertadores 2025.ARCHIVO / EXPRESO

No obstante, Palmeiras, tricampeón de la Copa Libertadores, llega a Quito con el rótulo de favorito. El equipo de Abel Ferreira se caracteriza por su solidez defensiva y eficacia ofensiva, elementos que lo hacen uno de los más temidos del continente.

Su esquema 4-2-3-1 prioriza la disciplina táctica y el control de los espacios. Con figuras como Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel López, los brasileños confían en obtener un resultado favorable incluso con un empate.

El pronóstico de Gemini

Tras un análisis profundo de las trayectorias, las fortalezas y las debilidades de ambos equipos, el presagio de la inteligencia artificial se inclina por un empate, 1-1, un resultado que dejaría la llave abierta y obligaría a una definición no apta para cardíacos en Brasil.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ‘Tarzán: el musical’, la selva se toma el Teatro Sánchez Aguilar

  2. Estrenos de cine en Ecuador: el 23 de octubre llega con drama, acción y romance

  3. Crítica de Cine. Mente maestra, ¿un ejercicio de paciencia cinematográfica?

  4. Tras el fin del paro nacional, se habilita la vía Loja–Cuenca en Saraguro

  5. Mercado Central sufrió incendio; comerciantes señalan descuido con velas

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 22 de octubre

  3. Marlon Vargas anuncia el cese del paro nacional de la Conaie

  4. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

  5. ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el IESS?

Te recomendamos