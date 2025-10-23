Emelec a semifinales de Copa Ecuador: Rival y fecha del próximo partido

Emelec sigue respirando en la Copa Ecuador, y lo hace aferrado a los penales, a la garra y al empuje de su gente. En el estadio Christian “Chucho” Benítez, el Bombillo dejó en el camino a Guayaquil City con un marcador inusual desde los doce pasos: 2-0 en la tanda.

RELACIONADAS Alexander González se despide de Emelec y revela la dura situación económica del club

Una victoria que, más allá del resultado, significa un bálsamo para un club que atraviesa una crisis económica y futbolística y este torneo es un salvavidas, debido que el campeón va a Copa Libertadores 2026

Guayaquil City no puedo sumar una nueva alegría en la temporada, tras el ascenso a la Serie A, y quedó eliminado de la Copa Ecuador. Miguel Canales / Expreso

¿Y ahora que viene?

Real Madrid vs. FC Barcelona: hora y canal para ver en Ecuador el Clásico de España Leer más

Los 90 minutos reglamentarios fueron una batalla cerrada. Jaime Ayoví, con su potencia y oficio, tuvo la más clara para los eléctricos en el primer tiempo, pero el arquero del City le negó el grito.

En la otra orilla, Miller Bolaños —sí, el eterno exeléctrico— intentó arruinarle la noche a su antiguo club con pinceladas de talento y pases filtrados, aunque sin suerte frente al arco rival.

En la definición, el temple marcó la diferencia. El peruano Alfonso Barco y José Cevallos Jr. convirtieron los dos penales que sellaron el boleto azul a semifinales. La otra historia fue la de Pedro Ortiz, que volvió a vestirse de héroe atajando y contagiando seguridad en una serie que quedará en la memoria por lo extraña y corta.

Así va la Copa Ecuador

Ahora, Emelec espera al ganador entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca. Las semifinales están previstas entre el 5 y el 12 de noviembre, aunque podrían moverse si la “U” avanza Copa Ecuador y en Copa Libertadores. En la otra llave, el sorprendente Cuenca Jrs de Roberto Ordóñez enfrentará a Universidad Católica.

Al Bombillo en tiempos de incertidumbre, la Copa Ecuador le da una razón más para creer, el poder llegar a la Copa Libertadores 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!