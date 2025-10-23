Caso amaños: Cabezas y Bedoya fueron separados de El Nacional

Hace un par de meses los jugadores denunciaron supuestos casos de extorsión y dejaron de ser convocados en los partidos

El caso de los jugadores David Cabezas y Anthony Bedoya, quienes denunciaron haber sido extorsionados y amenazados por supuestos amaños de partidos, concluyó este 23 de octubre de 2025 con las desvinculación de ambos de El Nacional.

Lea también Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y cómo ver en vivo | Copa Libertadores 2025

A través de un comunicado, la dirigencia del conjunto criollo dio a conocer la noticia. "Se han finiquitado los vínculos contractuales, conforme a los términos establecidos por el mutuo acuerdo, con los futbolistas David Estalin Cabezas Medina y Anthony Patricio Bedoya Caicedo".

Emelec a semifinales de Copa Ecuador: Rival y fecha del próximo partido Leer más

El documento añade: "nuestra prioridad es velar por el bienestar, la transparencia y la grandeza deportiva que caracteriza a El Nacional, que es una institución con una historia sólida, que se enorgullece de mantener valores como la disciplina, la integridad, la ética y el respeto dentro y fuera del campo de juego

Tanto Cabezas como Bedoya no han sido tomados en cuenta por el técnico del cuadro militar, Juan Carlos Pérez, desde fines de septiembre, fecha en la que se conoció la situación de ambos futbolistas.

Investigación en marcha

El conflicto con los dos jugadores estalló tras las goleadas sufridas ante Emelec y Mushuc Runa y la supuesta vinculación de esos resultados con las casas de apuestas, motivo por el cual se comenzó con una investigación interna en el club.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!