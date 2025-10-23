Expreso
Sao Paulo jugando con Liga de Quito en el estadio Morumbí.
Liga de Quito accedió a las semifinales tras eliminar 3-0 en el global al Sao Paulo brasileño.EFE

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y cómo ver en vivo | Copa Libertadores 2025

Con Tiago Nunes al mando, LDU intentará repetir la gloria del 2008 frente a un Palmeiras imparable dirigido por Abel Ferreira

  • Redacción Expreso

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y el sorteo de semifinales ha dejado un duelo imperdible: Liga de Quito vs Palmeiras, dos gigantes del continente que buscarán su pase a la gran final del torneo más prestigioso de Sudamérica.

El campeón ecuatoriano de 2008 quiere volver a hacer historia ante uno de los equipos más poderosos de Brasil. El ganador de esta serie obtendrá el boleto directo a la final única, programada para el 26 de noviembre de 2025.

(Lea también: LDU apela a la casta copera para enfrentar la primera semifinal de la Libertadores)

LDU, con Tiago Nunes y la ilusión de otra final continental

Bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes, Liga de Quito ha consolidado un rendimiento sólido y equilibrado. Los “albos” llegan con una campaña destacada en el torneo, con 6 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas, mostrando orden táctico y eficacia ofensiva.

Liga de Quito
Liga de Quito quiere vivir otra noche histórica en el estadio Rodrigo Paz y conseguir una buena ventaja ante PalmeirasARCHIVO / EXPRESO

El equipo capitalino ha demostrado fortaleza en casa y madurez en sus visitas internacionales, lo que le permite soñar con repetir la gesta del 2008 y levantar nuevamente la Libertadores.

Palmeiras, el rival a vencer en Sudamérica

Del otro lado, Palmeiras se presenta como el gran favorito del certamen. Bajo el mando del portugués Abel Ferreira, el “Verdão” mantiene un registro casi perfecto: 9 victorias y 1 empate en 10 partidos disputados. Su poder ofensivo y experiencia en instancias decisivas lo convierten en un adversario temible.

Horarios y dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs Palmeiras

  • Partido de ida: Jueves 23 de octubre de 2025, 19:30 (hora de Ecuador)
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • Transmisión: ESPN 1 y Disney Plus
  • Partido de vuelta: Jueves 30 de octubre, en el Allianz Parque de São Paulo

