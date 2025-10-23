Liga de Quito vs. Palmeiras hoy: EN VIVO el partido de Copa Libertadores

EN VIVO: Copa Libertadores: Liga se enfrenta a Palmeiras en un Rodrigo Paz repleto

Jeison Medina (d) fue el autor del único gol de Liga en la victoria ante Sao Paulo en Brasil.

La noche quiteña se viste de blanco. Este jueves 23 de octubre, desde las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria regresa al torneo que marcó su historia: la Copa Libertadores de América.

El eco del 2008 aún resuena en la mente de los hinchas, cuando los “albos” conquistaron América. Hoy, el reto se llama Palmeiras, el gigante brasileño que llega decidido a sumar su cuarta corona continental.

Alineaciones de Liga de Quito vs Palmeiras

Liga de Quito con dos bajas fuertes

Con un estadio repleto y el ambiente encendido, Liga saldrá al campo con la ilusión intacta, pero con dos bajas sensibles: el arquero Gonzalo Valle, lesionado de los ligamentos de la rodilla derecha, y el ofensivo Lisandro Alzugaray, quien también se recupera.

En su lugar, vuelve el símbolo del arco, Alexander Domínguez, listo para otra noche de hazañas. El técnico Tiago Nunes sabe que el rival no concede espacio: “Palmeiras exige concentración total y una presión alta desde el primer minuto”, adelantó en conferencia.

La altura también juega

El defensa Leonel Quiñónez fue claro: “Tenemos que ahogarlos en su salida, no dejarlos pensar. Ellos tienen velocidad y pegada”. Y es que el cuadro paulista, bajo la dirección del portugués Abel Ferreira, no contará con su portero titular, Weverton.

Liga confía en su solidez. La defensa liderada por Ricardo Adé y los experimentados José Quintero y Quiñónez será la primera línea de resistencia. En el mediocampo, el equilibrio lo pondrán Gruezo, Villamil, Cornejo y Ramírez; mientras que en ataque, Michael Estrada y el colombiano Jeison Medina buscarán romper las redes del visitante.

Quito se prepara para otra noche de Libertadores. El mito del 2008 revive en cada aliento. Liga quiere volver a soñar.

EN VIVO el minuto a minuto de Liga de Quito vs Palmeiras

