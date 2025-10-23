Liga de Naciones Bolivia vs. Ecuador: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido

Ecuador femenino debuta ante Bolivia en la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027

La selección femenina de Ecuador debuta en Liga de Naciones ante Bolivia.

La selección femenina de Ecuador inicia su camino en la Liga de Naciones, torneo que funciona como eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027. Bajo la dirección de Eduardo Moscoso, la Tricolor enfrentará a Bolivia en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el viernes 24 de octubre desde las 17:00.

Este certamen entrega tres cupos al Mundial, dos de forma directa y uno por repechaje. El partido va por la señal de DirecTV.

Moscoso, un técnico con amplia trayectoria que busca clasificar a su séptimo Mundial (cuatro con selecciones masculinas y dos con femeninas), se mostró confiado en el rendimiento de su equipo y minimizó el impacto de la altura.

Así se juega la Liga de Naciones femenina

La altura del estadio de El Alto

“Bolivia va a jugar en El Alto, pero nosotros también somos una selección de altura. Jugaremos de igual a igual en procura de ganar, porque este torneo es clasificatorio para la Copa Mundial de Brasil 2027”, aseguró el estratega.

El entrenador, nacido en Riobamba, destacó además la preparación del plantel y la competitividad que las jugadoras han mantenido durante todo el año. “Las jugadoras están muy bien física y futbolísticamente, porque vienen compitiendo durante toda la temporada. Empezamos un nuevo reto con la Liga de Naciones, que nos permitirá pelear por uno de los cupos al Mundial de Brasil”, afirmó Moscoso, con el optimismo que lo caracteriza.

Eduardo Moscoso es el entrenador de la Tricolor. Cortesía FEF

La Liga de Naciones Femenina llega para reemplazar las antiguas Fechas FIFA y darle mayor ritmo competitivo a las selecciones del continente. En esta primera edición, solo participan nueve combinados sudamericanos, ya que Brasil está automáticamente clasificado por ser el país anfitrión del próximo Mundial.

Ecuador apuesta por su talento, su garra y su fútbol de altura para iniciar con pie derecho un camino que podría llevarla nuevamente a una cita mundialista el 2027.

