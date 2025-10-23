El Challenger de Guayaquil ya tiene nueva fecha para la edición de 2025

Después de su postergación, la organización del Challenger precisó noviembre para salvaguardar a deportistas

Francisco Castro era uno de los tenistas juveniles que iba a participar en el Challenger.

El Challenger de Guayaquil, uno de los torneos con más renombre dentro del mundo del tenis profesional en Ecuador, ya tiene nueva fecha de inicio, todo esto después de una postergación de parte de la organización y de la ATP por “preocupación por la seguridad de jugadores y el desarrollo del torneo en general”.

El Challenger de Guayaquil 2025 estaba pactado para jugarse del 27 de octubre al 2 de noviembre. Ahora, el evento se dará a cabo en la semana del 17 al 23 de noviembre del 2025, en las mismas canchas de arcilla del Guayaquil Tenis Club sede Anexo, y mantendrá su premio de cien mil dólares americanos.

En la primer lista de inscritos emitida por la organización había presencia de tenistas dentro del top #100 ATP, como Mariano Navone #86 y Juan Manuel Cerundolo #87. Por ahora se espera la confirmación de su participación, y la de muchos otros tenistas.

A ellos se iban a sumar también como favoritos Elmer Moller #122 de Dinamarca, Tristan Boyer #124 de Estados Unidos, Cristian Garín #125 de Chile, Hugo Dellien #129 de Bolivia, Román Burruchaga #130 de Argentina, Tomás Barrios #137 de Chile.

Vuelve el Challenger a Guayaquil

Juan Manuel Cerundolo, hermano de Francisco Cerundolo, podría participar en el Challenger de Guayaquil. Cortesía

Entre los anteriormente mencionados, se sumaban dos ex campeones: Thiago Seyboth Wild, quien coronó el 2019 y Federico Gómez, último ganador el 2024. A ellos se suman dos finalistas, Hugo Dellien el 2019 y Tomás Barrios el 2024.

Anteriormente, se había confirmado que varios tenistas juveniles iban a participar en un prequaly que les otorgaría cupos para la competición, algunos de ellos eran:

Felipe Rivadeneira

Francisco Castro

Lucas Yúnez

Ángel Véliz

Mario Galárraga

Felipe Wright

Jaime Robles

Sergio Castro

Lamentablemente, por la postergación del evento, este no se llegó a dar, y se espera la confirmación de los participantes de parte de los organizadores.

