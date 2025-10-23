Liga de Quito: Así fue el gol de los Albos a Palmeiras que hace soñar en Libertadores

Liga de Quito con gol de Villamil puso la primera anotación en la semifinal de Copa Libertadores

El estadio Rodrigo Paz se estremeció. A los 18 minutos del primer tiempo, Liga de Quito encendió la ilusión copera con el primer gol de la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras, este 23 de octubre de 2025.

El protagonista fue Gabriel Villamil, el boliviano que se vistió de héroe. Desde fuera del área, le pegó con convicción, con fe y con el alma. La pelota viajó como una promesa y se clavó en el arco brasileño, desatando la euforia de más de 40 mil almas que llenaron el escenario albo.

El gol de Villamil

Festejo a lo grande

El grito fue ensordecedor, una explosión de alegría que hizo vibrar cada rincón del estadio Rodrigo Paz Delgado. Villamil corrió a celebrarlo con el corazón en la mano, consciente de que su zurdazo había revivido el sueño continental.

Las banderas blancas ondearon con fuerza y el eco fue uno solo: “¡Sí se puede!”. En las tribunas se respiraba aquel espíritu del 2008, cuando Liga levantó la Copa Libertadores por primera vez. La historia parecía repetirse, con un equipo que vuelve a creer y una hinchada que jamás dejó de soñar.

El gol de Villamil no solo abrió el marcador, también abrió la esperanza. Liga volvió a ser ese equipo copero, valiente y protagonista, que pelea cada balón con el alma y se alimenta de la energía de su gente.

¿Qué se viene?

Liga de Quito entra en una semana decisiva de su temporada. El partido que debía disputar ante Independiente del Valle por LigaPro fue diferido, debido a la participación de ambos clubes en torneos internacionales.

Los Albos ya enfocan todas sus energías en la Copa Libertadores, donde buscarán la clasificación a la gran final. El jueves 30 de octubre, desde las 19:30, el equipo quiteño visitará a Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo, en el duelo de vuelta de las semifinales del torneo continental.

El conjunto dirigido por Thiago Nunez viajará con la ilusión de repetir la hazaña del 2008 y volver a escribir su nombre entre los mejores del continente. La misión no será sencilla, pero Liga sabe cómo jugar este tipo de partidos: con historia, jerarquía y corazón copero.

