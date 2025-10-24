Liga de Quito vs Palmeiras: ¿Cuándo es el partido de vuelta en Brasil?

Lisandro Alzugaray de LDU Quito celebra un gol en un partido de semifinal de la Copa Libertadores entre LDU Quito y Palmeiras.

El jueves 30 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), el reloj marcará un momento decisivo para Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el Allianz Parque de São Paulo, los albos jugarán el partido más importante de su temporada: la revancha ante Palmeiras por un boleto a la final de la Copa Libertadores 2025.

El 3-0 conseguido en Quito, la noche del 23 de octubre del 2025, encendió la ilusión de una hinchada que vuelve a soñar con la gloria continental.

Fue una noche mágica en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde el equipo del brasileño Tiago Nunes desplegó autoridad, fútbol y garra. Ahora, con la ventaja en el marcador global, el reto será sostener ese nivel en territorio brasileño, un escenario que suele ser hostil, pero no imposible para un club con historia copera.

Con estos números llegan a Sao Paulo

Lo que se le viene a Liga de Quito

Por ahora la LigaPro puede esperar. El duelo diferido ante Independiente del Valle quedó en pausa para que la ‘U’ concentre toda su energía en el sueño libertador.

Nunes en cinco meses a su cargo, ha encontrado un grupo comprometido, con figuras en gran nivel y una convicción que recuerda a la del 2008 con José Francisco Cevallos como héroe en el Maracaná.

La baja de Bryan Ramírez por expulsión será una dificultad, pero no una excusa. En Brasil, Liga deberá jugar con cabeza fría y corazón caliente, sabiendo que Palmeiras saldrá con todo para revertir la serie.

Leonel Quiñónez y Gabriel Villamil en el festejo del primer gol de Liga de Quito ante Palmeiras. EFE

La ilusión recorre las calles de Ecuador, las radios hablan de aquella hazaña que parece cercana, y los hinchas cuentan las horas para ese pitazo inicial. Liga de Quuto está a noventa minutos de escribir un nuevo capítulo dorado en su historia, llegar a la final única en Lima, Perú.

La goleada en el Rodrigo Paz

Liga de Quito firmó una noche mágica en el estadio Rodrigo Paz. En solo 45 minutos, los albos aplastaron 3-0 a Palmeiras y encendieron la ilusión de volver a una final de Copa Libertadores como en 2008.

Con el regreso de Alexander Domínguez y un Gabriel Villamil en modo estrella, el equipo de Tiago Nunes ofreció un recital. Goles, garra y fútbol total en una semifinal inolvidable que deja a Liga soñando con otra gesta continental.

