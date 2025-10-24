Sanciones por amaño en la LigaPro: 20 jugadores y cuatro clubes afectados

4 equipos y 20 jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron sancionados por casos de amaño de partidos

El partido entre Gualaceo y Chacaritas fue el que empezó con las sospechas.

El jueves 23 de octubre, a horas de la noche, el Comité Disciplinario de LigaPro anunció las sanciones que se van a aplicar a todos los clubes y jugadores que estuvieron inmiscuidos con los casos de amaños y apuestas deportivas dentro del fútbol ecuatoriano. Dentro de las sanciones, hay resta de puntos, multas económicas y hasta vetos para ejercer fútbol profesional.

Los clubes sancionados por LigaPro son: Gualaceo, Chacaritas (descendido a Segunda Categoría), Vargas Torres y 22 de Julio. A estos se le restaran de 6 a 12 puntos que empezarán a contabilizarse desde el momento de la emisión del comunicado, eso significa que no van a perder el puntaje que ya tienen pero si el que puedan llegar a conseguir, esta o la próxima temporada.

La multa económica para los clubes es de diez mil dólares americanos, además, estos tendrán que crear un Manual de Buenas Practicas y emitir un comunicado público comprometiéndose a no repetir estas conductas.

Por el momento, se desconoce quienes son los 20 jugadores sancionados, los cuales tendrán una prohibición de 2 años para ejercer fútbol profesional en Ecuador.

La gota que derramó el vaso

Milton Bolaños (c) también habría incurrido en el caso de las apuestas deportivas. Archivo

El 2024, Libertad de Loja fue sancionado con una reducción de 4 puntos y una multa de treinta mil dólares americanos, luego de descubrir que uno de sus jugadores, en este caso Milton Bolaños (quien fue vetado de cualquier actividad deportiva por los próximos dos años), había recurrido a la manipulación del juego para beneficiarse en apuestas deportivas. Este caso fue investigado desde el 2023, y a finales del 2024 fue cuando apareció la sanción.

Pero la gota que derramó el vaso fue el partido entre Gualaceo y Chacaritas el 19 de marzo de 2025. Ese partido terminó con un extraño 3-2 a favor del equipo azuayo.

Todos los goles de aquel partido generaron sospechas no solo en los aficionados, sino, también en las autoridades de LigaPro, las cuales se pusieron a investigar para llegar al fondo de todo. Chacaritas y Gualaceo fueron allanados por la Policía Nacional el 25 de septiembre del 2025, gracias a la investigación de la Dirección de Integridad y Antipiratería de la LigaPro, que detectó irregularidades dentro de los encuentros a disputarse ese día.

Este fue el partido que reventó la burbuja

