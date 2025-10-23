Golfistas de ocho países compiten en dos torneos en Guayaquil

El Guayaquil Country Club es sede de la XXIV Copa Enrique Santos Córdova y el XXVI International Junior Championship 2025

Cerca de 100 jóvenes golfistas se enfrentarán en dos de los torneos de Golf más importantes de la región.

Deportistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador compiten desde ayer en el Guayaquil Country Club (GCC) como parte de la XXIV Copa Enrique Santos Córdova y el XXVI International Junior Championship 2025.

Considerados como dos de los torneos juveniles de golf más representativos de la región, pues reúnen a promesas de este deporte a nivel sudamericano, los eventos se juegan en simultáneo luego de la ceremonia de inauguración realizada el miércoles.

Según el cronograma, los cerca de 100 deportistas de los 8 países en competencia disputarán durante tres días los torneos para mañana conocer al campeón. En el caso de la Copa Enrique Santos Córdova el monarca defensor es la Federación Colombiana de Golf, representada por Gabriela Torres y Martín Ramírez, quienes entregaron el trofeo del año pasado para esta nueva edición.

Una ceremonia de apertura hacia el futuro del Golf sudamericano

Así fue la ceremonia de apertura del XXVI International Junior Championship 2025. Cortesía

En la ceremonia de apertura participaron deportistas y autoridades entre quienes destacaron Isidro de Icaza Ponce, presidente del Guayaquil Country Club; Raúl Basantes, presidente de la Federación Ecuatoriana de Golf (FEG); Francisco Nevárez, coordinador de torneos infantiles del GCC y Mónica Santos, hija de Enrique Santos Córdova, en cuyo honor se celebra uno de los dos campeonatos.

De acuerdo con la organización, al tener el torneo el aval de la FEG valida los resultados que aquí se den para que los jóvenes deportistas puedan puntuar en el ranking mundial amateur de este deporte (WAGR, por sus siglas en inglés).

