Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 23 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 23 de octubre

Para este jueves 23 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 23 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Semifinal - Ida Liga de Quito vs. Palmeiras ESPN 621 1621
jueves 23 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Semifinal - Ida Universidad de Chile vs. Lanús DSPORTS 610 1610
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Genk vs. Betis ESPN 621 1621
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Go Ahead Eagles vs. Aston Villa ESPN 2 622 1622
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Steaua Bucarest vs. Bolonia ESPN 5 625 1625
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Fenerbahce vs. Stuttgart ESPN 7 627 1627
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Lyon vs. Basel ESPN 3 623 1623
jueves 23 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Feyenoord vs. Panathinaikos ESPN 4 NO 1624
jueves 23 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Roma vs. Viktoria Plzen ESPN 621 1621
jueves 23 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Nothingham Forest vs. Porto ESPN 2 622 1622
jueves 23 16:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Lille vs. PAOK ESPN 5 625 1625
jueves 23 16:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Malmö vs. Dinamo Zagreb ESPN 7 627 1627
jueves 23 16:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Celta de Vigo vs. Niza ESPN 3 623 1623
jueves 23 16:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 3 Celtic vs. Sturm Graz ESPN 4 NO 1624
jueves 23 18:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers ESPN 2 622 1622
jueves 23 21:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Denver Nuggets vs. Golden State Warriors ESPN 2 622 1622
jueves 23 14:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Estrella Roja vs. Baskonia DSPORTS 2 612 1612
jueves 23 17:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming World Cup - Toronto Día 1 DSPORTS 2 612 1612
jueves 23 21:00 hs. MMA FFC - 97 Lima DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 23 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Minnesota Vikings VS Los Angeles   Chargers ESPN 5 625 1625
jueves 23 17:45 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada   Regular Chicago Blackhawks vs. Tampa Bay Lightning ESPN 4 NO 1624
jueves 23 15:30 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships Fecha 2 DSPORTS + 613 1613
jueves 23 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 23 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 23 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 23 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 23 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 23 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 23 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: El Derby Español DSPORTS 610 1610
jueves 23 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Carlos Tévez DSPORTS 610 1610
