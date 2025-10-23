Directv: Agenda deportiva para el jueves 23 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 23 de octubre
Para este jueves 23 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 23
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Semifinal - Ida
|Liga de Quito
|vs.
|Palmeiras
|ESPN
|621
|1621
|jueves 23
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Semifinal - Ida
|Universidad de Chile
|vs.
|Lanús
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Genk
|vs.
|Betis
|ESPN
|621
|1621
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Go Ahead Eagles
|vs.
|Aston Villa
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Steaua Bucarest
|vs.
|Bolonia
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Fenerbahce
|vs.
|Stuttgart
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Lyon
|vs.
|Basel
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 23
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Feyenoord
|vs.
|Panathinaikos
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 23
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Roma
|vs.
|Viktoria Plzen
|ESPN
|621
|1621
|jueves 23
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Nothingham Forest
|vs.
|Porto
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 23
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Lille
|vs.
|PAOK
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 23
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Malmö
|vs.
|Dinamo Zagreb
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 23
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Celta de Vigo
|vs.
|Niza
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 23
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 3
|Celtic
|vs.
|Sturm Graz
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 23
|✓
|18:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Oklahoma City Thunder
|vs.
|Indiana Pacers
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 23
|✓
|21:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Denver Nuggets
|vs.
|Golden State Warriors
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 23
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Estrella Roja
|vs.
|Baskonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 23
|✓
|17:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming World Cup - Toronto
|Día 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 23
|✓
|21:00 hs.
|MMA
|FFC - 97
|Lima
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 23
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Minnesota Vikings VS Los Angeles Chargers
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 23
|✓
|17:45 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Chicago Blackhawks
|vs.
|Tampa Bay Lightning
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 23
|✓
|15:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships
|Fecha 2
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 23
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: El Derby Español
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 23
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Carlos Tévez
|DSPORTS
|610
|1610