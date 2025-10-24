Liga de Quito no se puede confiar: Que no le pase lo de Once Caldas con IDV

Pese a la ventaja conseguida por los Albos en la ida ante Palmeiras, aún faltan 90 minutos en Brasil, donde todo puede pasar

El jueves 23 de octubre, Liga de Quito aplastó en un primer tiempo iluminado a Palmeiras (BRA) con tres goles que a los capitalinos los pone a soñar en su segunda Copa Libertadores. Pese a ello Verdao no deja de ser un equipo peligroso, de ahí que buscará, por lo menos, empatar el global y maquillar la vergüenza de la ida en Quito.

Por ahora, aún faltan 90 minutos, en un estadio muy complicado como el Allianz Parque. La vuelta se jugará el jueves 30 de octubre, a las 18:30 hora Ecuador, en tierras paulistas.

de acuerdo con las estadísticas, el Rey de Copas puede mantenerse un poco tranquilo, ya que en la historia de la Copa Libertadores solo le han remontado cinco resultados tras una diferencia de tres goles en la ida de una serie eliminatoria, y ninguno de los que lo logró fue un equipo brasileño. Lo que si se destaca es que dos equipos ecuatorianos sufrieron esas remontadas: El Nacional cuando enfrentó a Sporting Cristal en 1993 (3-0 y 4-0), y Deportivo Quito cuando rivalizó contra Universidad de Chile en 2012 (4-1 y 6-0).

Que la victoria no les quite la concentración

Michael Hoyos (i) de Independiente del Valle anota su gol en los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Once Caldas. Mauricio Dueñas Castañeda

La alerta levantada es que a los Albos de Ecuador no les pase lo del Once Caldas de Colombia, cuando llegó a sentirse semifinalista de la Copa Sudamericana, luego de vencer por dos goles contra 0 a IDV en el partido de ida jugado en Chillo jijón.

En la vuelta jugada en Manizales, Colombia, los 'Blanco Blanco' se vieron superados por Independiente del Valle por el mismo marcador, lo que llevó la serie a Penales y a la posterior clasificación de los ecuatorianos.

Como otros datos curiosos, la ultima vez que Palmeiras (BRA) perdió en su reducto fue el 13 de enero de 2021, 0-2 contra River Plate por las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores, lo que significa que el equipo brasileño lleva alrededor de 4 años invicto de local en la competición.

Palmeiras ya sabe lo que es anotar 3 goles en su estadio por fases eliminatorias, la última vez que el Verdão anotó tres goles o más como local en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores fue el 25 de septiembre de 2025, cuando le ganó 3-1 a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Antes de eso, su victoria más reciente con ese margen en casa en fases eliminatorias fue el 5-0 contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2022.

