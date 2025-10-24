Milan vs Pisa: ¿Por qué Pervis Estupiñán no está ni en el banco de suplentes?

Este viernes 24 de octubre comienza una nueva jornada de la Serie A de Italia y el AC Milan, donde juega Pervis Estupiñán, se enfrenta al Pisa. Un partido crucial para los Rossoneros ya que necesitan ganar para mantenerse líderes en el torneo. El problema es que no contarán con el jugador ecuatoriano ni en el banco de suplentes. ¿Por qué?

Estupiñán regresó tocado tras la doble fecha FIFA con la Selección de Ecuador. Es por eso que se perdió el partido contra Fiorentina la fecha pasada. El Milan lo ganó 2-1 sin Pervis y tratará de hacer lo mismo contra el Pisa. Es que el lateral izquierdo aún no se recupera al 100% físicamente, así lo anunció su entrenador.

"Estupiñán no estará disponible por un problema de tobillo", informó el técnico Massimiliano Allegri en la previa a este compromiso. Hay que recordar que el futbolista nacional se torció esa parte del cuerpo en el enfrentamiento amistoso contra Estados Unidos. Aunque no es una dolencia grave, el conjunto italiano lo quiere recuperar completamente antes de que regrese al campo.

El entrenador italiano no dio fecha para el retorno de Estupiñán. Pero se espera que sea lo más pronto posible para que siga ganando continuidad en el Milan. Más que nada pensando en que pueda volver a ser convocado en noviembre a La Tri, que disputará dos amistosos: ante Nueva Zelanda y Canadá.

Pervis Estupiñán en el AC Milan en la Serie A 2025-2026. cortesia

Números totales de Pervis Estupiñán en el Milan

Hasta ahora, el ecuatoriano ha disputado cinco de los ocho duelos posibles por el campeonato italiano y en esos cotejos ha dado una asistencia. Mientras que en la Coppa Italia solo estuvo en un duelo y no dio pase gol ni convirtió.

¿Cuándo vuelve a jugar el Milan?

Tras este partido contra el Pisa, los milanistas se enfrentarán al Atalanta el siguiente martes 28 de octubre, también por la Serie A de Italia. ¿Contarán con Pervis Estupiñán para ese encuentro?

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!