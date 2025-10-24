Mundial Femenino Sub-17: Ecuador fue goleada por China, pero aún puede avanzar

El sueño mundialista de la Selección de Ecuador Femenina Sub-17 sigue con vida. La Tri perdió 4-0 contra China este viernes 24 de octubre, pero aún puede seguir en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos. El elenco nacional no fue rival contra una de las potencias de este deporte.

Los goles del encuentro fueron convertidos por: Zhou Xinyi a los 10 minutos, Yijie Zeng a los 16', Chen Ruilin a los 31' y Song Yu a los 43'. Por lo que las asiáticas solo necesitaron de un tiempo para liquidar el compromiso ante las ecuatorianas. El duelo se llevó a cabo en la Football Academy Mohammed VI.

Esta fue la segunda derrota del Equipo de Todos en el certamen. Antes había caído contra Estados Unidos por 3-0, pero luego se recuperó con una victoria ante Noruega por 2-0. Por lo que necesitaba vencer a China para poder avanzar a la siguiente fase del torneo sin depender de nadie más.

Tras la derrota, las dirigidas por Víctor Idrobo deben esperar otros resultados ya que pueden avanzar como mejores terceras. El entrenador había avisado que era el grupo de la muerte el que le tocó y que sería difícil avanzar. Ahora todo está en mano de los otros países.

Una jugadora de Ecuador disputa el balón con una futbolista de China. @LaTri

¿Cómo quedó Ecuador en el Mundial Femenino Sub-17?

Tras este resultado, la Tricolor quedó en el tercer lugar del grupo C con tres puntos, menos cinco de gol diferencia. El primero fue Estados Unidos con nueve unidades más once, segundo China con seis más seis y en cuarto lugar quedó Noruega con cero unidades y menos doce de gol diferencia.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

Actualmente, la selección ecuatoriana está entre los cuatro mejores terceros del torneo. Para mantener esa posición debe esperar que Nigeria, Corea del Sur, Costa de Marfil y Zambia no ganen sus respectivos compromisos en la última jornada. Si eso se da, Ecuador pasará a los octavos de final del torneo.

