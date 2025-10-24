Orense vs. Universidad Católica: fecha, horarios y cómo ver EN VIVO | LigaPro 2025
El Trencito Azul busca una victoria crucial en Machala para acercarse a puestos de Copa Libertadores 2026
Universidad Católica, que busca asegurar un boleto a la Copa Libertadores 2026, visita a Orense SC en el marco de la tercera fecha del primer hexagonal de la Fase Final de la LigaPro 2025. El encuentro, clave para las aspiraciones del Trencito Azul, se disputará en el Estadio 9 de Mayo de Machala.
Universidad Católica, a la Caza del Boleto a la Copa Libertadores 2026
El gran objetivo de la Católica (51 puntos) es escalar posiciones en el hexagonal para conseguir uno de los cupos a la máxima competición continental. Una victoria en Machala lo impulsaría al tercer lugar, superando momentáneamente a Barcelona SC (54 puntos) y acercándolos a esa plaza crucial para la Copa Libertadores 2026.
El equipo dirigido por Diego Martínez llega con la necesidad de ganar tras haber empatado sus dos primeros partidos en esta fase: 2-2 ante Liga de Quito y 1-1 ante Libertad. La Chatoleí confía en la capacidad goleadora de su delantero Azarías Londoño, quien ha sido una pieza clave en el ataque con sus anotaciones en la temporada liguera.
Orense SC busca salir del fondo del hexagonal
Por su parte, Orense SC, bajo la dirección de Raúl Antuña, se encuentra en una situación complicada, siendo el colista del hexagonal final. El conjunto bananero no ha logrado sumar una victoria en esta fase, encajando dos derrotas consecutivas: 2-0 ante Libertad y 2-1 ante Independiente del Valle.
Horario y Fecha del Partido Orense vs. U. Católica
El compromiso entre Orense y Universidad Católica, correspondiente a la Fecha 3 del primer hexagonal de la Fase Final de la LigaPro 2025, se jugará en la siguiente fecha y hora (hora de Ecuador):
- Fecha: Viernes, 24 de octubre de 2025
- Hora: 19:00 de Ecuador
- Estadio: 9 de Mayo, Machala
Dónde Ver EN VIVO el Orense vs. Universidad Católica por TV y Online
El encuentro se podrá seguir EN VIVO a través de las señales oficiales que transmiten la LigaPro en Ecuador:
- Televisión: El Canal del Fútbol
- Streaming Online: Zapping Sports (disponible también a través de su plataforma en Ecuador)
¡Cuando El Oro se une, nada nos detiene! 💪💚💛💚— Orense Sporting Club (@Orense_SC) October 23, 2025
Por eso lo esperamos mañana viernes a las 7 de la noche en nuestro partido 🆚 Universidad Católica, vestidos de verde. 👕🟢
Adquiere tus boletos 2️⃣❎1️⃣ ahora 👇
•General 2x1 🎟️ $5
•Preferencia 2x1 🎟️ $10
•Tribuna 2x1 🎟️ $15… pic.twitter.com/0VMJEJe1Zd
