Orense vs. Universidad Católica: fecha, horarios y cómo ver EN VIVO | LigaPro 2025

El Trencito Azul busca una victoria crucial en Machala para acercarse a puestos de Copa Libertadores 2026

Universidad Católica se ubica en la cuarta casilla del hexagonal final de la LigaPro con 51 puntos.

Universidad Católica, que busca asegurar un boleto a la Copa Libertadores 2026, visita a Orense SC en el marco de la tercera fecha del primer hexagonal de la Fase Final de la LigaPro 2025. El encuentro, clave para las aspiraciones del Trencito Azul, se disputará en el Estadio 9 de Mayo de Machala.

Universidad Católica, a la Caza del Boleto a la Copa Libertadores 2026

El gran objetivo de la Católica (51 puntos) es escalar posiciones en el hexagonal para conseguir uno de los cupos a la máxima competición continental. Una victoria en Machala lo impulsaría al tercer lugar, superando momentáneamente a Barcelona SC (54 puntos) y acercándolos a esa plaza crucial para la Copa Libertadores 2026.

Hacer respetar su localía en el 9 de Mayo será la misión de Orense ante Universidad Católica. cortesía @Orense_SC

El equipo dirigido por Diego Martínez llega con la necesidad de ganar tras haber empatado sus dos primeros partidos en esta fase: 2-2 ante Liga de Quito y 1-1 ante Libertad. La Chatoleí confía en la capacidad goleadora de su delantero Azarías Londoño, quien ha sido una pieza clave en el ataque con sus anotaciones en la temporada liguera.

Orense SC busca salir del fondo del hexagonal

Por su parte, Orense SC, bajo la dirección de Raúl Antuña, se encuentra en una situación complicada, siendo el colista del hexagonal final. El conjunto bananero no ha logrado sumar una victoria en esta fase, encajando dos derrotas consecutivas: 2-0 ante Libertad y 2-1 ante Independiente del Valle.

Horario y Fecha del Partido Orense vs. U. Católica

El compromiso entre Orense y Universidad Católica, correspondiente a la Fecha 3 del primer hexagonal de la Fase Final de la LigaPro 2025, se jugará en la siguiente fecha y hora (hora de Ecuador):

Fecha: Viernes, 24 de octubre de 2025

Hora: 19:00 de Ecuador

Estadio: 9 de Mayo, Machala

Dónde Ver EN VIVO el Orense vs. Universidad Católica por TV y Online

El encuentro se podrá seguir EN VIVO a través de las señales oficiales que transmiten la LigaPro en Ecuador:

Televisión: El Canal del Fútbol

Streaming Online: Zapping Sports (disponible también a través de su plataforma en Ecuador)

