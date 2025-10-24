Esto debe pasar para que Emelec clasifique a la Copa Libertadores 2026

La Copa Ecuador se convierte en el salvavidas del Bombillo, que sueña con regresar al torneo Conmebol pese a crisis económica

Aunque no está disputando el hexagonal final de la LigaPro, Emelec todavía sueña con clasificar a la Copa Libertadores 2026. Un escenario impensado meses atrás, considerando una temporada marcada por el cambio de dirigencia —de César Avilés a Jorge Guzmán—, los problemas económicos que persisten y la salida de cuatro futbolistas por falta de pago. Sin embargo, el Bombillo mantiene viva su esperanza gracias a la Copa Ecuador 2025.

(Le puede interesar: La FEF ya respondió: peligra el cupo de Copa Libertadores para Emelec)

La Copa Ecuador, el salvavidas del Bombillo

El torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha convertido en el premio consuelo para el cuadro azul. Tras eliminar a Guayaquil City en la tanda de penales el pasado 22 de octubre, Emelec avanzó a las semifinales, donde espera rival del duelo entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

A pesar de los tropiezos en la LigaPro, el conjunto eléctrico busca cerrar el año con un título y, sobre todo, con un boleto internacional.

Los jugadores de Emelec felicitan al portero Pedro Ortiz, quien fue figura en la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador. miguel canales

Ruta del Bombillo hacia la Libertadores 2026

Lo curioso es que Emelec podría clasificar a la Copa Libertadores 2026 incluso sin ganar la Copa Ecuador. Si supera las semifinales —única instancia que se jugará con partidos de ida y vuelta— y pierde la final, aún podría quedarse con el cupo Ecuador 4, según el reglamento del torneo.

En el otro lado del cuadro se enfrentan Universidad Católica y Cuenca Juniors, club de Segunda Categoría. Si el Trencito Azul llega a la final y además termina tercero en el hexagonal final de LigaPro (hoy es cuarto, a tres puntos de Barcelona), el equipo azul obtendría el pase automático a la Libertadores.

Liga de Quito vs Palmeiras: ¿Cuándo es el partido de vuelta en Brasil? Leer más

Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador 2025

El artículo 53 del Reglamento de la Copa Ecuador 2025 aclara que, si el campeón del torneo pertenece a la Serie A y ya tiene un cupo como Ecuador 1, 2 o 3 para la Libertadores por su posición en la LigaPro, el cupo Ecuador 4 será para el subcampeón, siempre que este también sea de Serie A en 2026.

RELACIONADAS El Challenger de Guayaquil ya tiene nueva fecha para la edición de 2025

Ese escenario beneficiaría directamente a Emelec, que podría regresar al torneo más prestigioso del continente sin depender de su rendimiento en la LigaPro.

Emelec ya acumula 180.000 dólares en premios

Más allá de la ilusión deportiva, Emelec también ha encontrado un 'pequeño' alivio financiero en la Copa Ecuador 2025. Según el cuadro oficial de asignaciones del torneo, el equipo ha sumado 180.000 dólares en premios en toda la competencia por avanzar hasta las semifinales.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!