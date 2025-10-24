¿Qué dijo Tiago Nunes tras la goleada de Liga de Quito a Palmeiras?

El entrenador de los Albos se mostró cauto tras el 3-0 en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras la noche de este jueves 23 de octubre de 2025 por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Aunque para la opinión general es un marcador que ha dejado sentenciada la serie, el entrenador Tiago Nunes piensa diferente e hizo un llamado a la calma.

El técnico brasileño habló en la rueda de prensa posterior a la goleada en el estadio Rodrigo Paz Delgado y bajó un poco la euforia. Recordó que aún quedan 90 minutos por disputarse en Brasil y que deben ir a cerrar la serie allá la próxima semana.

"Debemos tener los pies en el suelo, lo que resta será durísimo. Estamos al límite con la plantilla, fue una semana difícil por Gonzalo (Valle) y (Gian Franco) Allala. Perder a Ramírez es una dura ausencia. Desde que llegué acá, este fue el mejor primer tiempo que tuvimos. Tuvimos la capacidad de generar y cerrar bien las oportunidades", dijo Nunes.

"Palmeiras metió más de tres goles en sus partidos de local. Sabemos lo que es jugar en su casa y debemos preparar al equipo para esas circunstancias", añadió el DT.

Gabriel Villamil anotó el primero y el tercer gol, mientras que Alzugaray puso el segundo tras un cobro penal. Angelo Chamba / Expreso

¿Cuándo es el partido de vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito?

El próximo jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador), Liga Deportiva Universitaria de Quito visitará a Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué necesita Liga de Quito para avanzar a la final de la Copa Libertadores?

Con la ventaja obtenida de tres goles, el Rey de Copas ecuatoriano puede perder hasta por dos tantos en Brasil y aún así avanzará al duelo decisivo. Si empata o gana también se clasificará, mientras que si cae por los mismos tres tantos de diferencia tendrá que definirse todo por penales. En cambio, si es goleado por cuatro o más tantos quedará afuera del torneo.

