Jorge Guzmán
Jorge Guzmán (i) y Jose Valverde (d), entraron juntos a la directiva de Emelec como presidente y presidente de la comisión de fútbol.cortesía

Emelec: José Valverde es separado de la dirigencia del cuadro azul

El que fuera presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, fue cesado de sus funciones este viernes 24 de octubre

Jose Valverde dejó de el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec este viernes 24 de octubre, luego de que el equipo millonario anunciara en sus redes sociales que el actual presidente, Jorge Guzmán, asumirá dichas funciones. 

El anuncio se da después de que los jugadores de Emelec hayan decidido no entrenar este viernes, previo al partido contra Delfín que se disputará este domingo 26 de octubre, en el estadio George Capwell.

Emelec emitió un comunicado oficial en X (anteriormente Twitter) confirmando la salida de José Valverde, presidente de la Comisión de Fútbol. La medida se da en medio de un aumento en las salidas de jugadores como Elkin Muñoz, Sebastián Tarira y Marco Cuero, y el deseo de Alexander González de dejar el equipo por las irregularidades institucionales.

¿Quién era Jose Valverde?

Jose Valverde Emelec
Jose Valverde (i) junto a Jorge Guzmán (d), actual presidente del Club Sport Emelec.internet

Jose Valverde era uno de los directivos más allegados al presidente del Bombillo, Jorge Guzmán, con el cual ganó las elecciones del Club Sport Emelec de febrero del 2025. Además, el mencionado había dado declaraciones sobre la relación de los jugadores con la dirigencia.

Tal parece que el relato cambió en el lapso de 2 días, ya que Emelec no entreno para el partido contra Delfín y Jose Valverde ya no formará parte de los eléctricos.

