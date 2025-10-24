EN VIVO Orense vs Universidad Católica por LigaPro 2025: Detalles y alineaciones

La Chatolei, dirigida por Diego Martínez, confía en Byron Palacios, Azaría Londoño y Mauricio Alonso para asegurar el triunfo

Universidad Católica visita a Orense en al fecha 3 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

La emoción del Hexagonal Final de la LigaPro 2025 no da tregua, y Universidad Católica se enfrenta a un partido crucial para sus aspiraciones continentales. Este viernes 24 de octubre de 2025, la Chatoleí tendrá una dura prueba al visitar a Orense, en el estadio 9 de Mayo de Machala, a partir de las 19:00.

Católica: A la caza de Barcelona SC y la clasificación a la Libertadores 2026

El equipo dirigido por el estratega argentino Diego Martínez llega a Machala con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos para meterse de lleno en la pelea por la Copa Libertadores 2026.

Actualmente, Católica se ubica en el cuarto puesto del grupo, con 51 puntos, pisándole los talones al tercer lugar, ocupado por Barcelona SC con 54 unidades. Es precisamente esa tercera casilla la que otorga un cupo al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica busca alcanzar los puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2026 GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Byron Palacios, el goleador que lidera a la Chatolei

Una victoria en el estadio 9 de Mayo no solo mantendría viva la ilusión, sino que metería una presión directa al Ídolo del Astillero.

Para lograrlo, Martínez confía en su poderío ofensivo. El equipo capitalino saltará a la cancha con su columna vertebral, liderada por el 9 en racha, Byron Palacios. A él se sumarán los desequilibrantes atacantes Azaría Londoño y Mauricio Alonso.

Orense: Defender la localía y soñar con remontar

Por su parte, Orense, comandado por Raúl Antuña, buscará aprovechar al máximo la fortaleza de su feudo para reencontrarse con el triunfo. Pese a ubicarse en el último puesto del hexagonal, el equipo de Machala aún se encuentra en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, la ambición orense apunta más alto: recortar distancias con el pelotón de arriba y aferrarse a la remota, pero posible, ilusión de acceder a la Libertadores.

El defensa central argentino Gastón Arturia será el gran ausente en la Católica tras recibir una tarjeta roja en la pasada derrota (2-1) ante Independiente del Valle. Su suspensión obligará a Antuña a reajustar su esquema defensivo para contener a la potente delantera de la 'Chatoleí'.

Dónde ver EN VIVO Orense vs Universidad Católica

No te pierdas este emocionante choque: El crucial encuentro entre Orense y Universidad Católica se transmitirá en vivo a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, disponible tanto en sus señales de televisión por cable como en sus plataformas digitales de streaming.

Las alineaciones confirmadas de Orense y Universidad Católica

EN VIVO de Orense vs Universidad Católica

