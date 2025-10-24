Amaños y apuestas deportivas en Ecuador: Estos son los 20 futbolistas sancionados

Se filtró la lista de los 20 jugadores que fueron sancionados por el Comité Disciplinario de LigaPro

Johan Padilla es uno de los 20 jugadores sancionados por el Comité Disciplinario de LigaPro.

Luego de que en la noche del jueves 23 de octubre LigaPro haga oficial las sanciones hacia los clubes y jugadores inmiscuidos en amaños y apuestas deportivas; la mañana de este viernes 24 de octubre se filtró dicha lista de jugadores, entre las cuales se encuentran varios jugadores que pasaron por la Serie A del fútbol ecuatoriano.

Todo esto se da en el contexto de una crisis de amaños y apuestas deportivas que está afectando a todos los niveles del fútbol ecuatoriano. Los equipos sancionados ya fueron nombrados: Gualaceo, Chacaritas, 22 de Julio y Vargas Torres.

A estos equipos se les dará una multa económica de diez mil dólares americanos, resta de entre 6 a 12 puntos, crear un Manual de Buenas Practicas y sacar un comunicado oficial mencionando que no se volverán a cometer dichos actos.

¿Quiénes son los 20 jugadores sancionados por LigaPro?

Gran parte de los sancionados forma parte de la plantilla de Chacaritas. Cortesía

Entre los sancionados por LigaPro están 10 jugadores de Chacaritas, 5 jugadores de Gualaceo, 3 de 22 de Julio y 2 de Vargas Torres. Los jugadores son:

Alexi Ever Lemos Castillo - Gualaceo

Garis Aldair Mina Ortiz - Gualaceo

Yeison Hernán Nazareno Izquierdo - Gualaceo

Jesús Alberto Preciado Fares - Gualaceo

Michael Javier Obando Morales - Gualaceo

Johan David Padilla Quiñónez - Chacaritas

Jean Carlos Peña Ludeña - Chacaritas

Darío Darwin Bone Lastre - Chacaritas

Andrés Gabriel García Gallo - Chacaritas

Joel Jacobo Molina Rentería - Chacaritas

Jeremy Ronaldo del Castillo - Chacaritas

Dylan Fabián Luque Macías - Chacaritas

Jostyn Aarón Cerón Rugel - Chacaritas

Jesús Geancarlo Almeida Triguero - Chacaritas

Frank Fabián Fernández Izquierdo - Chacaritas

Juan Jairo Realpe Vera - 22 de Julio

Ignacio Agustín Bandera - Vargas Torres

Julio Walberto Ayoví Casierra - Vargas Torres

Michael Andrés Nazareno Mina - 22 de Julio

Anthony Joao Rosero Ponce - 22 de Julio

Estos jugadores tendrán que cumplir una suspensión de 2 años para cumplir cualquier actividad deportiva dentro de Ecuador, aunque según casos anteriores, esta podría ampliarse a nivel internacional.

