Amaños y apuestas deportivas en Ecuador: Estos son los 20 futbolistas sancionados
Se filtró la lista de los 20 jugadores que fueron sancionados por el Comité Disciplinario de LigaPro
Luego de que en la noche del jueves 23 de octubre LigaPro haga oficial las sanciones hacia los clubes y jugadores inmiscuidos en amaños y apuestas deportivas; la mañana de este viernes 24 de octubre se filtró dicha lista de jugadores, entre las cuales se encuentran varios jugadores que pasaron por la Serie A del fútbol ecuatoriano.
Todo esto se da en el contexto de una crisis de amaños y apuestas deportivas que está afectando a todos los niveles del fútbol ecuatoriano. Los equipos sancionados ya fueron nombrados: Gualaceo, Chacaritas, 22 de Julio y Vargas Torres.
A estos equipos se les dará una multa económica de diez mil dólares americanos, resta de entre 6 a 12 puntos, crear un Manual de Buenas Practicas y sacar un comunicado oficial mencionando que no se volverán a cometer dichos actos.
¿Quiénes son los 20 jugadores sancionados por LigaPro?
Entre los sancionados por LigaPro están 10 jugadores de Chacaritas, 5 jugadores de Gualaceo, 3 de 22 de Julio y 2 de Vargas Torres. Los jugadores son:
- Alexi Ever Lemos Castillo - Gualaceo
- Garis Aldair Mina Ortiz - Gualaceo
- Yeison Hernán Nazareno Izquierdo - Gualaceo
- Jesús Alberto Preciado Fares - Gualaceo
- Michael Javier Obando Morales - Gualaceo
- Johan David Padilla Quiñónez - Chacaritas
- Jean Carlos Peña Ludeña - Chacaritas
- Darío Darwin Bone Lastre - Chacaritas
- Andrés Gabriel García Gallo - Chacaritas
- Joel Jacobo Molina Rentería - Chacaritas
- Jeremy Ronaldo del Castillo - Chacaritas
- Dylan Fabián Luque Macías - Chacaritas
- Jostyn Aarón Cerón Rugel - Chacaritas
- Jesús Geancarlo Almeida Triguero - Chacaritas
- Frank Fabián Fernández Izquierdo - Chacaritas
- Juan Jairo Realpe Vera - 22 de Julio
- Ignacio Agustín Bandera - Vargas Torres
- Julio Walberto Ayoví Casierra - Vargas Torres
- Michael Andrés Nazareno Mina - 22 de Julio
- Anthony Joao Rosero Ponce - 22 de Julio
Estos jugadores tendrán que cumplir una suspensión de 2 años para cumplir cualquier actividad deportiva dentro de Ecuador, aunque según casos anteriores, esta podría ampliarse a nivel internacional.
