Barcelona SC vs Libertad hoy: EN VIVO el partido por el cupo a Copa Libertadores

EN VIVO: Barcelona SC vs Libertad: horario, alineaciones y lo que se juega el Ídolo

Barcelona SC enfrenta este sábado 25 de octubre de 2025 a Libertad de Loja en el estadio Monumental Banco Pichincha, con una sola consigna: ganar. El Ídolo del Astillero no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Aquí puedes seguir el partido minuto a minuto.

El duelo, correspondiente al hexagonal final de la LigaPro, se jugará desde las 16:30.

Alineaciones de Barcelona y Libertad

El cuadro dirigido por Ismael Rescalvo llega con 54 puntos, aferrado al segundo puesto que otorga un boleto internacional, pero con la presión constante de Liga de Quito (51) y Universidad Católica (49), sus principales perseguidores.

Los quiteños no jugarán esta jornada debido a la postergación de su partido ante Independiente del Valle, un respiro temporal que Barcelona debe aprovechar.

El estratega español tendrá que improvisar en su alineación por las suspensiones del delantero uruguayo Octavio Rivero y del lateral Aníbal Chalá.

La derrota en casa ante Independiente del Valle y la caída frente a Liga de Quito dejaron heridas en la plantilla, pero también despertaron el orgullo de un equipo que sabe jugar bajo presión. En el Monumental, Barcelona se juega más que tres puntos: se juega su reputación, su pase a la Libertadores y el respaldo de su hinchada.

El mensaje desde las gradas es claro: solo ganar vale. El Ídolo debe reencontrarse con su mejor versión y demostrar que, pese a un 2025 irregular, su historia y jerarquía siguen intactas. Ante Libertad, la obligación no se negocia.

EN VIVO el partido de Barcelona vs Libertad

