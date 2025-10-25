PSG con Willian Pacho enfrenta a Brest en Ligue 1: Cómo ver EN VIVO y detalles

El equipo de Luis Enrique, con el ecuatoriano Pacho, buscará una victoria que lo coloque en lo más alto del fútbol francés

París Saint-Germain (PSG) salta nuevamente al terreno de juego este sábado 25 de octubre de 2025, cuando visite a Brest, por la fecha 9 de la Ligue 1 2025-26. El compromiso se disputará desde las 10:00 (hora de Ecuador) en el estadio Stade Francis-Le Blé.

PSG busca el liderato en la Ligue 1 2025-26

El equipo parisino, dirigido por Luis Enrique, llega con la obligación de ganar para recuperar el liderato del campeonato francés.

(Te invito a leer: Emelec: Alexander González se queda hasta fin de temporada en el Bombillo)

Actualmente, el PSG ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a solo una unidad del Olympique de Marsella, que lidera la tabla con 18. Una victoria en Brest permitiría a los capitalinos volver a la cima del torneo.

Willian Pacho es una de las figuras de PSG. Alejandro García

Brest quiere dar la sorpresa en el Stade Francis-Le Blé

Por su parte, Brest, conducido por Erik Roy, atraviesa una campaña irregular. Los locales se ubican en la posición 12 con 9 puntos, y buscarán hacerse fuertes en casa para sorprender a uno de los grandes del fútbol francés.

Sophie Tipán, promesa del karting ecuatoriano: la pequeña que ya impresiona en pistas Leer más

PSG con figuras y bajas importantes

Luis Enrique podrá contar con varias de sus estrellas ofensivas, entre ellas Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y el joven Désiré Doué, quienes serán las principales cartas en ataque del conjunto parisino.

No obstante, el técnico español no podrá disponer de Fabián Ruiz ni Joao Neves, ambos aún en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Brest confía en su poder ofensivo

Del lado local, Ludovic Ajorque será la gran referencia en el frente de ataque. El delantero francés contará con el apoyo de Eric Ebimba y Romain Del Castillo, piezas claves en el esquema ofensivo de Erik Roy.

Brest intentará aprovechar su localía y el desgaste del PSG en su reciente calendario europeo para dar la sorpresa.

Las alineaciones de Brest y PSG

Dónde ver EN VIVO Brest vs PSG

En Ecuador, el juego entre Brest y PSG será transmitido EN VIVO por la plataforma digital Disney+.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!