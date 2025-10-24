Emelec: Alexander González se queda hasta fin de temporada en el Bombillo

Luego de anunciar que se iría del equipo por salarios adeudados, el venezolano dio un giro de 180° y continuará en el club

Mediante un posteo en Instagram, el jugador de Emelec, Alexander González, cambió de decisión y anunció que se quedará en la escuadra azul hasta que termine la temporada. La noticia trascendió la la tarde del viernes 24 de octubre, dos días después de haber declarado que no se quedaría en el conjunto millonario por todos los problemas económicos y administrativos que este arrastra.

"Nos merecemos aguantar un poco más" mencionó González, quien precisa que que cambió de decisión por el cariño que tiene el pueblo azul para con el, dejando de lado su primera decisión y los problemas que mantiene Emelec con sus jugadores.

"Quien hizo realmente que cambiara de opinión, el cuerpo técnico sobre todo el principal DT y por ultimo un emelecista desde la cuna involucrado dentro de la presidencia" dijo, dando ver que personas convencieron al jugador para que este continúe siendo jugador azul, una de ellas, el DT Guillermo Duró, además de una persona que parece ser parte de la dirigencia.

¿Qué está pasando en Emelec?

La plantilla de Emelec decidió no entrenar el viernes 24 de octubre por falta de pagos. Archivo

El Club Sport Emelec está pasando por una crisis económica e institucional, la cual ha sido la causante de las recientes salidas del cuadro eléctrico.

Aparte de Elkin Muñoz, Marco Cuero y Sebastián Tarira, fue anunciada la salida de Jose Valverde, quien supo ser hasta la tarde del viernes 24 de octubre, presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, que de ahora en adelante es presidida por el actual presidente del Club, Jorge Guzmán.

Emelec jugará el domingo 26 de octubre por LigaPro contra Delfín en el estadio George Capwell. El partido será sin publico ya que aún continua la sanción al reducto eléctrico después del ultimo Clásico del Astillero.

