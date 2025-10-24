Una experiencia única: ecuatorianos podrán alentar a Michael Morales en EE. UU.

Una campaña de Claro permitirá a varios ecuatorianos presenciar en vivo la próxima pelea del invicto Michael Morales

El ecuatoriano Michael Morales se prepara para su próximo combate internacional en noviembre de 2025.

Con el objetivo de ofrecer entretenimiento y beneficios exclusivos a sus clientes, Claro impulsa una promoción en alianza estratégica con Michael Morales, el luchador ecuatoriano invicto (18-0) y referente internacional de las artes marciales mixtas (MMA).

Una alianza que conecta el deporte y la emoción

Como parte de esta iniciativa, se sortearán viajes a Nueva York para asistir al combate que se realizará el 15 de noviembre de 2025, donde Morales buscará extender su racha victoriosa y consolidarse entre los nombres más destacados del octágono.

Morales, originario de Esmeraldas, ha captado la atención mundial desde su debut en la UFC, donde se ha mantenido sin derrotas gracias a su técnica y disciplina. Su próxima pelea, en el emblemático Madison Square Garden, promete ser uno de los eventos más esperados para los fanáticos ecuatorianos.

Cómo participar en la promoción

Esta experiencia estará disponible hasta el 29 de octubre en los planes hogar de internet o televisión de la operadora, bajo las siguientes modalidades:

Clientes que ya cuentan con un plan hogar activo.

Nuevos usuarios que contraten cualquier plan de internet o TV.

Entre las opciones se incluye el plan Full Internet de fibra óptica 550 Mbps, que ofrece beneficios adicionales como HBO Max, ECDF o punto Wi-Fi y telefonía fija ilimitada por $20 más impuestos.

Los interesados pueden sumarse a la experiencia contratando cualquier plan fijo *llamando al 611 o visitando los Centros de Atención a Clientes a nivel nacional.

