Emelec
Emelec a pesar de todo está en semifinales de la Copa Ecuador 2025.Gustavo Guaman

Emelec toca fondo: socios lanzan colecta para salvar al club de deudas en FIFA

Emelec en crisis total: jugadores sin entrenar y socios piden donaciones

Lo que vive Emelec es una historia de locura y resistencia. El 25 de octubre de 2025 marcó uno de los días más duros en la vida institucional del club eléctrico. La crisis económica, que desde hace meses golpea las puertas del Capwell, finalmente tocó fondo. 

El equipo no entrenó previo al duelo ante Delfín y la noticia se esparció como un rayo por todo el país, encendiendo la preocupación de una hinchada que no abandona.

Barcelona SC

El detonante fue un comunicado en redes sociales firmado por el socio número 44537, Walter Enrique Cevallos, publicado en la cuenta de X @sociosemelec, donde se lanzó un mensaje desesperado pero lleno de orgullo: “¡Los socios impulsan, la hinchada responde! La pasión por Emelec nos une… Tu contribución es vital”. Con esas palabras, se oficializó una inédita campaña de donaciones para rescatar al club.

El departamento de socios difundió la cuenta del fideicomiso en el Banco del Austro (#9690131, RUC 0993279471001), destinado exclusivamente a cubrir las deudas con la FIFA, que amenazan con sanciones deportivas. En cuestión de horas, miles de hinchas comenzaron a replicar el mensaje, expresando su indignación, tristeza y amor por el Bombillo.

Mientras tanto, el plantel azul, sin entrenar y sin concentrarse, aguarda el partido ante Delfín este 26 de octubre a las 18:00 en el estadio Capwell. El clima es tenso. La incertidumbre domina. 

Sin embargo, la fe celeste sigue viva. Emelec, el mismo que alguna vez brilló con títulos y grandes gestas, hoy lucha por sobrevivir con el apoyo de su gente. Porque, incluso en la oscuridad, su hinchada no deja de creer.

