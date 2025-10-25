Argentina no jugará amistoso en India por secretismo en organización

El jugador de la selección argentina de fútbol Lionel Messi (c) durante un de los últimos entrenamientos de Eliminatorias.

La selección de fútbol de Argentina no jugará finalmente el amistoso que tenía previsto disputar en la India a mediados del próximo mes de noviembre, según informó en sus redes sociales uno de los promotores indios del encuentro.

RELACIONADAS Ecuador golea a Bolivia y prepara duelo ante Colombia en la Liga de Naciones

"Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo en las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para posponer el partido de la ventana de noviembre", dijo en Facebook el director general de Reporter Broadcasting Company, Anto Augustine, uno de los patrocinadores del partido, que se iba a disputar en el estado meridional de Kerala.

The Argentine National Team will visit Kerala, India, as part of its international tour of friendly matches in November 2025 🇦🇷🇮🇳



More than a year ago, at our headquarters in Madrid, we started this project together with the government of Kerala.



The global expansion of AFA… pic.twitter.com/Ah9fhfKHWc — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) August 23, 2025

Augustine aseguró que el encuentro no se ha cancelado y que se jugará en la próxima fecha destinada a amistosos internacionales de la FIFA.

"El anuncio oficial se hará pronto", añadió en su publicación de Facebook, en la que adjuntó dos fotografías en las que aparecen, entre otros, el propio Augustine y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Fórmula Uno: fecha y hora del Gran Premio de México donde Verstappen es favorito Leer más

El partido de la Albiceleste en Kerala había estado marcado por un cierto secretismo en torno a sus detalles y por las idas y vueltas respecto a la disputa del partido.

Aunque el fútbol no es el deporte más popular en la India, cuenta con un gran número de seguidores en zonas del sur y el este de este país. Uno de los grandes alicientes de la visita de la selección argentina para los seguidores locales era la vuelta a la India del jugador Lionel Messi, que visitó este país por última vez en 2011, cuando Argentina venció a Venezuela por 1-0 en un encuentro amistoso.

Sin embargo, el capitán de la Albiceleste, actual campeona del mundo, visitará las ciudades de Calcuta, Bombay y Nueva Delhi en diciembre, en el marco del evento 'GOAT Tour of India 2025', según confirmó el propio jugador en sus redes sociales a principios de octubre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!