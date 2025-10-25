Fórmula Uno: fecha y hora del Gran Premio de México donde Verstappen es favorito

El piloto neerlandés de Red Bull fue uno de los mejores en las pruebas

Max Verstappen registró uno de los mejores tiempos en las pruebas previas.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue uno de los dominadores de las pruebas de entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 392 milésimas, 153 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 174 de ventaja sobre el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

En un ensayo en el que se marcaron los mejores tiempos del día, todos con las gomas blandas, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso concluyó octavo, a 546 milésimas de 'Mad Max'; y superó en sólo una a su compatriota Carlos Sainz -ganador el año pasado en México, pero que este domingo 26 de octubre perderá cinco puestos en parrilla, por sanción-, noveno al final.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio Ciudad de México?

El Gran Premio Ciudad de México tiene previsto disputarse este domingo 26 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, desde las 15:00 locales, 14:00 de Ecuador.

De acuerdo con la organización l competencia la transmitirá Disney+ en todo Latinoamérica.

Los otros postulantes trono

Piastri, de 24 años, es el actual líder del Mundial de Fórmula 1. EFE

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó en las pruebas de entrenamiento el duodécimo crono de la segunda sesión, a 840 milésimas de Verstappen; del que se quedó a 251 su compañero el inglés Lando Norris -segundo en el Mundial, a 14 puntos-, con el cuarto tiempo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el decimoctavo crono del segundo libre, a un segundo y 329 milésimas de Verstappen.

Los entrenamientos libres tenían previsto completarán este sábado 25, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio.

