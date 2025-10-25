Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

terry rozier
Terry Rozier, jugador de los Heat de Miami (d), está entre los implicados.archivo

NBA perturbada por apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer de la mafia

Dos figuras relacionadas al actual torneo fueron detenidas. Dirigentes toman distancia 

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró que sintió "una profunda inquietud" cuando las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves 23 de octubre el arresto de dos figuras de la liga profesional de baloncesto, junto con otras tres decenas de personas, por su presunta implicación en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia.

RELACIONADAS

En declaraciones a una periodista de Amazon Prime en el Madison Square Garden, Silver añadió: "No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador".

Son las primeras declaraciones públicas de Silver desde que el jueves, el FBI anunció el arresto, entre otros, de Terry Rozier, base de los Miami Heat; Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; y Damon Jones, exjugador y entrenador asistente, amigo cercano de la estrella de la NBA LeBron James.

Tecnificados por la mafia

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos. Por su parte, Billups y Jones habrían participado en partidas de póquer amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

Jannik Sinner

ATP 500 de Viena: Jannik Sinner y Alexander Zverev por la gran final

Leer más

Silver también disculpó que la NBA no hubiese actuado antes con respecto a Rozier a pesar de que tenía indicios de posibles actividades irregulares del jugador.

"Aunque hubo apuestas anómalas, sinceramente no pudimos encontrar nada. Terry, en ese momento, cooperó: entregó su teléfono a la oficina de la liga, se sentó para una entrevista y, finalmente, concluimos que no había pruebas suficientes, a pesar de ese comportamiento inusual", explicó.

El 30 de enero, la NBA anunció que a pesar de investigar las acciones de Rozier, no había podido demostrar que sus acciones fueran ilegales.

Tras el anuncio de los arrestos, la NBA suspendió el jueves 23 de manera cautelar a Rozier y Billups.

"Terry Rozier y Chauncey Billups han sido apartados de forma inmediata de sus equipos, y seguiremos cooperando con las autoridades competentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra principal prioridad", dijo la liga profesional de baloncesto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Robos y agresiones en la Metrovía: a quiénes detuvo la Policía en estación Mapasingue

  2. NBA perturbada por apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer de la mafia

  3. Ruta de la colada morada: los barrios de Quito que celebran el Día de los Difuntos

  4. ATP 500 de Viena: Jannik Sinner y Alexander Zverev por la gran final

  5. Miedo y desconfianza frenan planes sociales en Guayaquil, según informes de la UCG

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

Te recomendamos