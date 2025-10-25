NBA perturbada por apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer de la mafia

Terry Rozier, jugador de los Heat de Miami (d), está entre los implicados.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró que sintió "una profunda inquietud" cuando las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves 23 de octubre el arresto de dos figuras de la liga profesional de baloncesto, junto con otras tres decenas de personas, por su presunta implicación en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia.

En declaraciones a una periodista de Amazon Prime en el Madison Square Garden, Silver añadió: "No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador".

Ayer fue un día bastante movido en la NBA



Detuvieron a Chauncey Billups y a Terry Rozier por estar vinculados con una red de apuestas ilegales



Y no solo eso: equipos como Lakers están también en el punto de mira



🧵 Hilo con todo lo que se sabe hasta ahora: pic.twitter.com/GsBPBJI8q1 — NBA en español 🏀 (@_NBAESP_) October 24, 2025

Son las primeras declaraciones públicas de Silver desde que el jueves, el FBI anunció el arresto, entre otros, de Terry Rozier, base de los Miami Heat; Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; y Damon Jones, exjugador y entrenador asistente, amigo cercano de la estrella de la NBA LeBron James.

Tecnificados por la mafia

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos. Por su parte, Billups y Jones habrían participado en partidas de póquer amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

Silver también disculpó que la NBA no hubiese actuado antes con respecto a Rozier a pesar de que tenía indicios de posibles actividades irregulares del jugador.

"Aunque hubo apuestas anómalas, sinceramente no pudimos encontrar nada. Terry, en ese momento, cooperó: entregó su teléfono a la oficina de la liga, se sentó para una entrevista y, finalmente, concluimos que no había pruebas suficientes, a pesar de ese comportamiento inusual", explicó.

El 30 de enero, la NBA anunció que a pesar de investigar las acciones de Rozier, no había podido demostrar que sus acciones fueran ilegales.

Tras el anuncio de los arrestos, la NBA suspendió el jueves 23 de manera cautelar a Rozier y Billups.

"Terry Rozier y Chauncey Billups han sido apartados de forma inmediata de sus equipos, y seguiremos cooperando con las autoridades competentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra principal prioridad", dijo la liga profesional de baloncesto.

