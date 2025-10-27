NBA: Wembanyama y Antetokounmpo, los mejores de la primera semana

Los jugadores de los Spurs y de los Bucks se llevan el título de los más destacados con triunfos importantes

Giannis Antetokounmpo de los Bucks ha tenido un inicio positivo con un promedio de 36 puntos.

El francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, fueron elegidos este lunes 27 de octubre como mejores jugadores de la primera semana de la NBA.

Wembanyama firmó un espectacular arranca de temporada, con un promedio de 33.3 puntos, 13.3 rebotes y seis tapones por encuentro en las tres victorias de tres cosechadas por los Spurs.

El francés, que regresó a competir tras perderse la segunda parte de la última campaña por una trombosis venosa en un hombro, viene de un partido de 31 puntos y catorce rebotes en la victoria lograda contra los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

En el Este, Antetokounmpo comenzó el curso con un promedio de 36 puntos, 16 rebotes y siete asistencias en tres partidos con los Milwaukee Bucks.

El equipo de Doc Rivers sumó dos victorias y una derrota en la primera semana.