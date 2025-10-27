Expreso
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz, actual # 1 del mundo, busca cerrar la temporada en la cima de la ATPArchivo

Masters 1000 de París: fecha y hora del debut de Alcaraz contra Norrie

El # 1 del mundo inicia la disputa del último Masters 1000 de la temporada tratando de sostener la cima acechada por Sinner

El español Carlos Alcaraz, exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie, iniciará este martes 28 de octubre su participación en el Masters 1.000 de París, el último del año, contra el británico Cameron Norrie, quien llega de derrotar al argentino Sebastián Báez por 6-3 y 6-4.

Previsiblemente a las 13:00 de Ecuador, el partido será el octavo duelo del español contra el actual 31 del mundo, de 30 años, el segundo de esta temporada luego del que protagonizaron en los cuartos de final de Wimbledon, en el que Alcaraz consiguió la quinta victoria contra el británico.

Norrie ha derrotado en dos ocasiones a Alcaraz, en la final de Río de Janeiro de 2023 y en los cuartos de Cincinatti del año anterior.

Alcaraz perseguirá ante Norrie su triunfo 67 del año, el decimoctavo consecutivo en un Masters 1.000, en busca de levantar en París su cuarto título de esa categoría del curso, algo que nadie ha conseguido desde 2016.

El español, ganador de los torneos de Montecarlo, Roma y Cincinatti, no pierde en un Masters 1.000 desde marzo pasado, cuando cayó de salida contra el belga David Goffin, poco después de haber perdido la final de Indian Wells frente al británico Jack Draper.

Para preparar mejor el final de temporada, el español decidió no competir en el Masters 1.000 de Shanghai, justo después de ganar el torneo de Tokio, que acabó con molestias físicas.

El objetivo declarado del español era afrontar en buenas condiciones las tres citas de final de año, París, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis.

