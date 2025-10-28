Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

La selección femenina de Ecuador debuta en Liga de Naciones ante Bolivia.
La selección femenina de Ecuador recibirá a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado.Cortesía FEF

Liga de Naciones Femenina: dónde ver EN VIVO el partido Ecuador vs. Colombia HOY

Duelo clave en Quito: la Tri y Cafeteras buscan el liderato en su lucha por acercarse a un cupo directo al Mundial 2027

  • Redacción Expreso

La CONMEBOL Liga de Naciones Femenina vive su segunda jornada con un enfrentamiento que promete ser decisivo en el camino hacia el Mundial Femenino Brasil 2027. Las selecciones de Ecuador y Colombia se verán las caras donde el liderato del torneo está en juego. 

(Le puede interesar: Gavilánez y Loor acusan persecución política tras sanción al Guayaquil City)

La Tri busca consolidarse en el Rodrigo Paz Delgado

El encuentro se disputará este martes 28 de octubre, a partir de las 18:00 (hora local), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La Tricolor llega motivada tras un arranque espectacular: una victoria de 4-0 sobre Bolivia como visitante en la primera fecha. 

Un triunfo en casa es crucial para las dirigidas por Eduardo Moscoso ya que les permitiría mantener el liderato de la tabla de posiciones y afianzar su ambición de conseguir uno de los codiciados cupos al Mundial 2027.

Selección de Ecuador
Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en su debut.cortesía @latri

La Fortaleza Cafetera: Colombia viene con goleada

Por su parte, la selección Colombia no se queda atrás. El equipo cafetero también debutó con una sólida goleada de 4-1 ante Perú en el Estadio Atanasio Girardot

Palmeiras vs. Liga de Quito, Copa Libertadores 2025, semifinal, cuándo se juega la semifinal, Liga de Quito, LDU

Palmeiras vs. Liga de Quito: fecha, hora y transmisión de semifinal de Libertadores

Leer más

Jugadoras clave como Leicy Santos, Daniela Montoya e Ivonne Chacón demostraron la jerarquía ofensiva del equipo, que llega a la capital ecuatoriana con la intención de dar un golpe de autoridad.

Dónde ver Ecuador vs. Colombia | Liga de Naciones Femenina

La transmisión del partido estará disponible para los seguidores a través de las señales de DSports y DGO. Los medios oficiales ofrecerán una cobertura completa, con análisis pre y post partido, y el minuto a minuto de cada jugada. La expectativa es altísima, con solo la diferencia de goles separando a Ecuador y Colombia en la tabla.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Puerto Bolívar: investigan aumento de muertes violentas y desapariciones en el mar

  2. Prefecta Lourdes Tibán responde a Luis González por "poncho dorado": Esto le contestó

  3. Primer lote de medicamentos del IESS llega a Quito: esto se sabe

  4. Moisés Caicedo: 100 partidos con Chelsea e imagen de los Phantom 6 de Nike

  5. Gimnasio de día y discoteca de noche: fiestas clandestinas en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  3. Perú blinda la inversión minera y opaca a Ecuador

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

Te recomendamos