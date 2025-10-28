Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Palmeiras vs. Liga de Quito, Copa Libertadores 2025, semifinal, cuándo se juega la semifinal, Liga de Quito, LDU
Lisandro Alzugaray (c) marcó uno de los goles de Liga de Quito sobre Palmeiras.ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Palmeiras vs. Liga de Quito: fecha, hora y transmisión de semifinal de Libertadores

Liga de Quito viajó a Brasil con una ventaja de tres goles sobre Palmeiras y el sueño de volver a la final de la Libertadores

Liga de Quito viajó la tarde del martes 28 de octubre a Brasil con la ilusión de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores. Los albos defenderán la amplia ventaja de 3-0 conseguida en la ida ante Palmeiras, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y se preparan para una intensa batalla este jueves 30 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el Allianz Park de Sao Paulo.

Te invitamos a leer: Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en vivo: semifinal de Copa Sudamericana

El conjunto que dirige el brasileño Tiago Nunes llega con la tranquilidad de haber tenido toda la semana para preparar la revancha, buscando mantener la intensidad, la solidez defensiva y la efectividad mostradas en Quito.

Entre los protagonistas del triunfo estuvo Lisandro Alzugaray, autor de uno de los goles, quien reflejó el ambiente de confianza y compromiso que se vive en el plantel. “Después de ganar la Supercopa Ecuador y jugar la Copa Libertadores, se convirtió en un sueño llegar a la final, no solo para los jugadores, sino también para los dirigentes y la hinchada”, expresó el delantero argentino.

El Nacional

Emelec y El Nacional al borde del precipicio financiero en la Serie A

Leer más

Alzugaray destacó que el resultado de la semifinal de ida los dejó motivados, pero no confiados. “Tenemos una ventaja que nos deja tranquilos para ir a Brasil y tratar de conseguir la clasificación”, afirmó.

También recalcó que el grupo no quiere caer en el exceso de confianza. “Dicen que somos favoritos, pero hay que estar tranquilos, con humildad, porque todavía no hemos conseguido nada”, añadió el atacante.

Un Palmeiras herido y una U con experiencia copera

Palmeiras vs. Liga de Quito, Copa Libertadores 2025, semifinal, cuándo se juega la semifinal, Liga de Quito, LDU
Liga de Quito y Palmeiras definirán al finalista de la Copa Libertadores 2025.ARCHIVO / EXPRESO

La U de Quito tendrá al frente a un Palmeiras herido, decidido a revertir la serie ante su público. Alzugaray anticipa un duelo de máxima exigencia. “Sabemos que será un partido durísimo, porque Palmeiras intentará dar vuelta la serie. Debemos mantener la concentración en todas las líneas y ser conscientes de que será como una final adelantada”, expresó.

Antes de viajar, el argentino envió un mensaje a la afición azucena, pieza clave en el camino copero: “A los hinchas, decirles que se ilusionen. Esto no depende solo de los jugadores, sino también de la gente que nos ha acompañado. Vamos a dejar todo en la cancha para poder llegar a la final y darles una nueva alegría”.

Datos claves del partido Palmeiras vs. Liga de Quito

  • Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025

  • Hora: 19:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Allianz Park, Sao Paulo

  • Transmite: ESPN y Disney+

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Puerto Bolívar: investigan aumento de muertes violentas y desapariciones en el mar

  2. Prefecta Lourdes Tibán responde a Luis González por "poncho dorado": Esto le contestó

  3. Primer lote de medicamentos del IESS llega a Quito: esto se sabe

  4. Moisés Caicedo: 100 partidos con Chelsea e imagen de los Phantom 6 de Nike

  5. Gimnasio de día y discoteca de noche: fiestas clandestinas en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  3. Perú blinda la inversión minera y opaca a Ecuador

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

Te recomendamos