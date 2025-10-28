Palmeiras vs. Liga de Quito: fecha, hora y transmisión de semifinal de Libertadores

Liga de Quito viajó a Brasil con una ventaja de tres goles sobre Palmeiras y el sueño de volver a la final de la Libertadores

Lisandro Alzugaray (c) marcó uno de los goles de Liga de Quito sobre Palmeiras.

Liga de Quito viajó la tarde del martes 28 de octubre a Brasil con la ilusión de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores. Los albos defenderán la amplia ventaja de 3-0 conseguida en la ida ante Palmeiras, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y se preparan para una intensa batalla este jueves 30 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el Allianz Park de Sao Paulo.

El conjunto que dirige el brasileño Tiago Nunes llega con la tranquilidad de haber tenido toda la semana para preparar la revancha, buscando mantener la intensidad, la solidez defensiva y la efectividad mostradas en Quito.

Entre los protagonistas del triunfo estuvo Lisandro Alzugaray, autor de uno de los goles, quien reflejó el ambiente de confianza y compromiso que se vive en el plantel. “Después de ganar la Supercopa Ecuador y jugar la Copa Libertadores, se convirtió en un sueño llegar a la final, no solo para los jugadores, sino también para los dirigentes y la hinchada”, expresó el delantero argentino.

Alzugaray destacó que el resultado de la semifinal de ida los dejó motivados, pero no confiados. “Tenemos una ventaja que nos deja tranquilos para ir a Brasil y tratar de conseguir la clasificación”, afirmó.

También recalcó que el grupo no quiere caer en el exceso de confianza. “Dicen que somos favoritos, pero hay que estar tranquilos, con humildad, porque todavía no hemos conseguido nada”, añadió el atacante.

Un Palmeiras herido y una U con experiencia copera

Liga de Quito y Palmeiras definirán al finalista de la Copa Libertadores 2025. ARCHIVO / EXPRESO

La U de Quito tendrá al frente a un Palmeiras herido, decidido a revertir la serie ante su público. Alzugaray anticipa un duelo de máxima exigencia. “Sabemos que será un partido durísimo, porque Palmeiras intentará dar vuelta la serie. Debemos mantener la concentración en todas las líneas y ser conscientes de que será como una final adelantada”, expresó.

Antes de viajar, el argentino envió un mensaje a la afición azucena, pieza clave en el camino copero: “A los hinchas, decirles que se ilusionen. Esto no depende solo de los jugadores, sino también de la gente que nos ha acompañado. Vamos a dejar todo en la cancha para poder llegar a la final y darles una nueva alegría”.

Datos claves del partido Palmeiras vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Allianz Park, Sao Paulo

Transmite: ESPN y Disney+

