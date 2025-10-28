Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en vivo: semifinal de Copa Sudamericana
Independiente de Valle visita a Atlético Mineiro en Belo Horizonte con la misión de clasificar a una nueva final continental
Independiente del Valle se juega este martes 28 de octubre de 2025, desde las 19:30 (hora de Ecuador), la posibilidad de llegar por tercera vez a la final de la Copa Sudamericana. El cuadro ecuatoriano enfrentará a Atlético Mineiro en el estadio Arena MRV, de Belo Horizonte, por el duelo de vuelta de las semifinales.
Te invitamos a leer: Enner Valencia brilla con dos goles con Pachuca y enciende alarmas por lesión
El empate 1-1 en la ida, disputada en Chillo Jijón, dejó la llave abierta y obliga al equipo dirigido por el español Javier Rabanal a ofrecer su mejor versión fuera de casa. Cualquier empate llevará la serie a los penales, mientras que una victoria definirá al finalista.
El equipo negriazul viajó a Brasil con la fe intacta y la convicción de que tiene los argumentos futbolísticos y emocionales para competir de igual a igual frente a uno de los clubes más poderosos del continente.
Gavilánez y Loor acusan persecución política tras sanción al Guayaquil CityLeer más
“Tenemos nuestras cualidades que podemos explotar y claro que podemos ganar, a pesar de que Atlético Mineiro es muy fuerte de local y aprovecha muy bien las individualidades que tiene”, declaró Rabanal.
🇧🇷🏆🇪🇨 ⭐¡Se define el primer finalista de la CONMEBOL #Sudamericana 2025! En Brasil, tras empatar 1-1 en la ida, juegan @Atletico frente a @IDV_EC.#LaGranConquista pic.twitter.com/lbfXFylj10— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 28, 2025
El estratega explicó que, desde el final del partido de ida, enfocó la preparación del grupo en el orden táctico y mental, conscientes de que mantener la calma y la concentración será clave en Belo Horizonte.
IDV reforzó su defensa
Una de las novedades más importantes para este duelo será la reaparición del defensa argentino Mateo Carabajal, quien cumplió su suspensión y volverá a ocupar su lugar en la zaga central, en reemplazo de Andy Velasco. Su regreso refuerza la línea defensiva de un equipo que apostará por el equilibrio y la disciplina táctica para resistir la presión del conjunto brasileño.
Por su parte, Atlético Mineiro llega motivado y con el apoyo de su afición, decidido a hacer respetar su casa. Sin embargo, Independiente del Valle ya ha demostrado su madurez internacional y su capacidad para superar escenarios adversos.
Datos claves del partido
- Fecha: Martes 28 de octubre de 2025
- Hora: 19:30 (de Ecuador)
- Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte
- Transmite: DSports, ESPN, DGO y Disney+
Sigue en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!