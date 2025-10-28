Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en vivo: semifinal de Copa Sudamericana

Independiente de Valle visita a Atlético Mineiro en Belo Horizonte con la misión de clasificar a una nueva final continental

Independiente del Valle y Atlético Mineiro igualaron a un gol en Chillo Jijón.

Independiente del Valle se juega este martes 28 de octubre de 2025, desde las 19:30 (hora de Ecuador), la posibilidad de llegar por tercera vez a la final de la Copa Sudamericana. El cuadro ecuatoriano enfrentará a Atlético Mineiro en el estadio Arena MRV, de Belo Horizonte, por el duelo de vuelta de las semifinales.

El empate 1-1 en la ida, disputada en Chillo Jijón, dejó la llave abierta y obliga al equipo dirigido por el español Javier Rabanal a ofrecer su mejor versión fuera de casa. Cualquier empate llevará la serie a los penales, mientras que una victoria definirá al finalista.

El equipo negriazul viajó a Brasil con la fe intacta y la convicción de que tiene los argumentos futbolísticos y emocionales para competir de igual a igual frente a uno de los clubes más poderosos del continente.

“Tenemos nuestras cualidades que podemos explotar y claro que podemos ganar, a pesar de que Atlético Mineiro es muy fuerte de local y aprovecha muy bien las individualidades que tiene”, declaró Rabanal.

🇧🇷🏆🇪🇨 ⭐¡Se define el primer finalista de la CONMEBOL #Sudamericana 2025! En Brasil, tras empatar 1-1 en la ida, juegan @Atletico frente a @IDV_EC.#LaGranConquista pic.twitter.com/lbfXFylj10 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 28, 2025

El estratega explicó que, desde el final del partido de ida, enfocó la preparación del grupo en el orden táctico y mental, conscientes de que mantener la calma y la concentración será clave en Belo Horizonte.

IDV reforzó su defensa

El zaguero Mateo Carabajal (c) regresa al rol titular de Independiente del Valle. @IDV_EC

Una de las novedades más importantes para este duelo será la reaparición del defensa argentino Mateo Carabajal, quien cumplió su suspensión y volverá a ocupar su lugar en la zaga central, en reemplazo de Andy Velasco. Su regreso refuerza la línea defensiva de un equipo que apostará por el equilibrio y la disciplina táctica para resistir la presión del conjunto brasileño.

Por su parte, Atlético Mineiro llega motivado y con el apoyo de su afición, decidido a hacer respetar su casa. Sin embargo, Independiente del Valle ya ha demostrado su madurez internacional y su capacidad para superar escenarios adversos.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 28 de octubre de 2025

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte

Transmite: DSports, ESPN, DGO y Disney+

Sigue en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

