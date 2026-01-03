Expreso
Arsenal
Piero Hincapié será titular en la zaga de Arsenal.Archivo

EN VIVO y dónde ver Bournemouth vs Arsenal | Piero Hincapié debuta en el 2026

Arsenal pone a prueba su liderazgo ante un rival que ya supo golpearlo en la temporada pasada en la Premier League

El Arsenal abre oficialmente su camino en el 2026 con una prueba exigente fuera de casa. Este viernes 3 de enero, desde las 12:30 de Ecuador, el conjunto de Mikel Arteta visita al Bournemouth en el Vitality Stadium por la jornada 20 de la Premier League, con Piero Hincapié como uno de los protagonistas.

Los Gunners finalizaron el 2025 como líderes del campeonato inglés con 45 puntos, luego de una contundente victoria ante Aston Villa, rival directo en la lucha por la cima. Ese resultado no solo los sostuvo en lo más alto, sino que reforzó su candidatura al título, un objetivo que el club persigue con obsesión.

Aquí puedes ver el partido en vivo

Arsenal es el puntero de la Premier

Enfrente estará un Bournemouth que cerró el año dejando buenas sensaciones en ataque. El empate 2-2 ante Chelsea en Stamford Bridge evidenció su capacidad ofensiva, aunque también volvió a exponer falencias defensivas. Los Cherries se ubican en el puesto 15 con 23 unidades y buscarán hacerse fuertes como locales.

El antecedente inmediato favorece al equipo local. El 3 de mayo de 2025, Bournemouth sorprendió al Arsenal y lo derrotó 2-1 en el Emirates Stadium, resultado que aún resuena en el entorno londinense.

Para Hincapié, el duelo representa su primer partido oficial del año y una nueva oportunidad de seguir consolidándose en una de las ligas más exigentes del mundo. Arsenal llega como líder, pero sabe que en la Premier no hay margen para la distracción.

Posibles formaciones

Bournemouth: Djordje Petrovic; Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Marcus Tavernier, Alex Scott; David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; Evanilson.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino; Bukayo Sala, Victor Gyokeres y Leandro Trossard.

Hora: 12:30 (ECU). TV: ESPN. Streaming: Disney+

